Pragmata – Capcoms Sci-Fi-Shooter setzt auf ein cleveres Hacking-System

Capcom hat auf dem Summer Game Fest 2025 einen seltenen Treffer für alle gezeigt, die bei „Third-Person-Shooter mit Sci-Fi-Setting“ normalerweise schon gedanklich aussteigen. „Pragmata“, ein lange unter dem Radar geführtes Projekt, entpuppt sich als einer der interessantesten Titel der Messe – nicht wegen Grafikbombast oder Story-Kino, sondern wegen eines durchdachten Gameplay-Kniffs: Echtzeit-Hacking als zentraler Bestandteil des Kampfsystems.

Hacking statt stumpfes Ballern

Auf den ersten Blick ist „Pragmata“ ein typischer Actiontitel: ein mechanisch verstärkter Protagonist, Kampf gegen aggressive Roboter, begrenzter Raum, hoher Druck. Doch wer denkt, hier werde einfach nur draufgehalten, liegt falsch. Die Gegner sind in der Regel immun gegen direkten Beschuss – erst ein erfolgreich absolviertes Hacking-Minispiel legt ihre Schwachstellen frei, wie erste Gameplay-Previews enthüllen, darunter von IGN.

Und das funktioniert erfreulich anders: Sobald man ins Visier geht, startet ein kurzes Puzzle auf einem 5×5-Raster. Ziel ist es, per Tasteneingaben einen Pfad zwischen bestimmten Knotenpunkten zu zeichnen – in Echtzeit, mitten im Gefecht. Das klingt sperrig, spielt sich offenbar aber dynamisch und überraschend intuitiv. Mehr noch: Wer geschickt vorgeht, kann über alternative Pfade sogar Status-Effekte auslösen, etwa ein temporäres Einfrieren oder Verlangsamen des Gegners. Damit entsteht eine strategische Komponente, die man so bei Capcom bisher nicht gesehen hat – und die weit mehr Aufmerksamkeit verdient als der eher generische Look des Spiels.

In Pragmata trifft Sci-Fi-Action auf strategisches Hacking: Nur wer das Puzzle im Gefecht meistert, kann Gegner verwundbar machen.

Was hat es mit dem Mädchen auf sich?

Neben dem Protagonisten ist eine namenlose junge Begleiterin mit im Spiel, die offenbar für das Hacking zuständig ist – sie sitzt auf seinem Rücken und scheint die digitale Schnittstelle zur Umgebung zu sein. Welche Rolle sie in der Handlung spielt, ist noch unklar. Die Demo war auf 20 Minuten beschränkt, bot nur vereinzelte Hinweise auf eine Hightech-Forschungseinrichtung auf dem Mond und endete mit einem Tease auf einen riesigen Mech-Boss.

Klar ist: Das narrative Fundament liegt (noch) nicht offen. Aber das Gameplay trägt aktuell schon allein. Wer also bei Begriffen wie „Capcom“ und „Third-Person-Shooter“ schnell an Standardkost denkt, sollte „Pragmata“ nach diesen Eindrücken nicht vorschnell abschreiben. Die Kombination aus Rätseln und Taktik mitten im Feuergefecht hat Potenzial – wenn Capcom dieses System über das ganze Spiel hinweg clever weiterdenkt.

„Pragmata“ hat sicher noch einen langen Weg bis zur Veröffentlichung im Jahr 2026, aber das gezeigte Material lässt hoffen. Besonders das Hacking-Element wirkt durchdacht und gut ins Gameplay integriert – ein seltener Fall, bei dem ein einzelnes Feature ausreicht, um das Interesse zu wecken. Ob das Spiel dieses Versprechen einlöst, bleibt abzuwarten. Aber die Richtung stimmt. Weitere Details zum Spiel werden beim Capcom Spotlight am 26. Juni erwartet.

Wie steht ihr zu Pragmata? Interessiert euch das Gameplay-Konzept oder wirkt das zu verkopft? Diskutiert gern in den Kommentaren!