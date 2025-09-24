Video

Pragmata: Ein Blick in den Shelter des Science-Fiction-Action-Adventure

Der Trailer zu Pragmata zeigt den Shelter der Mondstation: Upgrade-Optionen, Kooperation zwischen Hugh & Diana und neue Einblicke ins Gameplay.

Capcoms Pragmata zeigt im neuesten Trailer erstmals den Shelter auf der Mondstation, ein Ort, der mehr ist als nur sicherer Hafen. Hugh und seine Android-Begleiterin Diana entdecken hier Notstromversorgung und Möglichkeiten, ihre Ausrüstung aufzurüsten. Schon diese kurzen Szenen vermitteln, wie wichtig Ressourcenmanagement und strategisches Vorgehen sein werden.

Die Momente im Shelter wirken ruhig, fast intim, im starken Kontrast zu den hektischen Action-Szenen draußen. Spieler sehen, wie Upgrade-Mechaniken direkt ins Gameplay eingreifen: härtere Gegner können schneller besiegt werden, koordinierte Angriffe zwischen Hugh und Diana werden sinnvoll unterstützt.

Schon jetzt wird klar, dass Pragmata auf eine Balance zwischen Action, Erkundung und technologischem Denken setzt. Der Shelter ist nicht nur Rückzugsort, sondern integraler Bestandteil des Spielerlebnisses – und macht neugierig auf die Herausforderungen, die auf der Mondstation noch warten.

