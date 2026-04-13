Pragmata im Review-Check: Geht Capcoms Sci-Fi-Wette geht auf?

Capcoms neue IP „Pragmata“ überzeugt zum Release am 17. April 2026 mit einem Metascore von 85 Punkten und punktet vor allem durch sein innovatives Echtzeit-Hacking-Kampfsystem.

Bei aktuell 54 eingereichten Kritiken erreicht der Titel eine Wertung von 85 von 100 Punkten. Während das mechanische Grundgerüst aus Third-Person-Shooter und simultanem Hacking fast durchweg gelobt wird, gibt es Abzüge für die teils oberflächliche Story und eine Spielzeit von rund 8 bis 10 Stunden.

Das Herzstück ist der Kampf

Die wichtigste Erkenntnis aus den Reviews: „Pragmata“ ist kein klassischer Shooter. Die Besonderheit liegt in der Verzahnung von Hughs Feuerkraft und Dianas Hacking-Fähigkeiten.

Innovatives Dual-System: Kritiker wie Hey Poor Player (100) betonen, dass der Risiko-Schachzug, den kompletten Combat-Loop um ein Echtzeit-Hacking-Minispiel zu bauen, voll aufgegangen ist. Es zwingt Spieler dazu, Prioritäten zwischen Ausweichen, Schießen und technischer Manipulation zu verschieben.

Kritiker wie Hey Poor Player (100) betonen, dass der Risiko-Schachzug, den kompletten Combat-Loop um ein Echtzeit-Hacking-Minispiel zu bauen, voll aufgegangen ist. Es zwingt Spieler dazu, Prioritäten zwischen Ausweichen, Schießen und technischer Manipulation zu verschieben. Technisches Polishing: The A.V. Club (91) hebt die „zuverlässige Kompetenz“ der Präsentation hervor. Es gibt keine nennenswerten Performance-Einbrüche, was bei neuen IPs auf der PS5 keine Selbstverständlichkeit mehr ist.

The A.V. Club (91) hebt die „zuverlässige Kompetenz“ der Präsentation hervor. Es gibt keine nennenswerten Performance-Einbrüche, was bei neuen IPs auf der PS5 keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Linearität als Stärke: In einer Ära von aufgeblähten Open-World-Titeln wird Pragmata von Magazinen wie VGC (80) als „Atemzug frischer Luft“ bezeichnet, da es sich auf eine straffe, lineare 8-Stunden-Erfahrung konzentriert.

Kritik an Story-Tiefgang und Boss-Design

Trotz der hohen Wertungen ist Pragmata kein perfektes Spiel. Die Kritikpunkte ziehen sich wie ein roter Faden durch die mittleren Wertungsbereiche (70 bis 80 Punkte).

Vorhersehbare Handlung: Viele Tester, darunter IGN France (70) und TrueGaming (80), bemängeln eine schwache narrative Ambition. Das Szenario auf dem Mond und die Vater-Tochter-Dynamik zwischen Hugh und Diana seien zwar sympathisch, blieben aber in bekannten Sci-Fi-Tropen stecken.

Viele Tester, darunter IGN France (70) und TrueGaming (80), bemängeln eine schwache narrative Ambition. Das Szenario auf dem Mond und die Vater-Tochter-Dynamik zwischen Hugh und Diana seien zwar sympathisch, blieben aber in bekannten Sci-Fi-Tropen stecken. Repetitive Elemente: PSX Brasil (85) und JeuxActu (80) weisen darauf hin, dass die Kämpfe gegen Ende an Reiz verlieren können, sobald man das System einmal vollständig durchschaut hat. Auch das Boss-Design wird von GRYOnline.pl als eher enttäuschend eingestuft.

„Pragmata“ ist ein klassisches „Gameplay-First“-Spiel. Wer eine tiefschürfende Story wie in „The Last of Us“ erwartet, wird enttäuscht sein. Wer hingegen Capcom-typische Präzision im Kampfsystem sucht und Lust auf ein unverbrauchtes Hacking-Feature hat, bekommt hier eine der handwerklich saubersten neuen Marken der letzten Jahre. Die kurze Spielzeit macht es zudem zu einem idealen Titel für ein intensives Wochenende.