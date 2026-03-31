Pragmata ist fertig: Capcoms Sci-Fi-Sorgenkind erreicht den Gold-Status

Nach jahrelangen Verschiebungen und Funkstille ist die Entwicklung von „Pragmata“ abgeschlossen, der Release am 17. April damit sicher. Für Spieler endet damit eine fünfjährige Wartezeit auf Capcoms mysteriöses Next-Gen-Projekt.

Capcom hat offiziell bestätigt, dass der Gold-Master von Pragmata steht und das Spiel pünktlich am 17. April 2026 erscheinen wird. Damit ist die aktive Hauptentwicklung beendet und die Software bereit für die Produktion und den digitalen Versand.

Ein langer Weg aus der Verschiebungshalle

Dass wir diese Meldung überhaupt lesen, grenzt für viele in der Community an ein kleines Wunder. Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2020 wurde das Spiel immer wieder verschoben, zeitweise wirkte es wie ein reines Technik-Demo-Opfer der Engine-Umstellung. Die Nachricht vom Gold-Status ist deshalb mehr als nur ein PR-Stempel: Sie ist die Garantie, dass „Pragmata“ kein „Vaporware“-Schicksal erleidet.

Wer die letzten Trailer verfolgt hat, sieht deutlich, dass Capcom die zusätzliche Zeit in das Zusammenspiel zwischen dem namenlosen Protagonisten und dem Mädchen Diana gesteckt hat. Das Partner-System scheint nun weitaus tiefer in die Kampfmechaniken integriert zu sein, als es frühe Teaser vermuten ließen.

Was der Gold-Status heute noch wert ist

Man muss aber realistisch bleiben: „Gold“ bedeutet im Jahr 2026 nicht automatisch, dass wir am 17. April ein fehlerfreies Modul oder eine perfekte Datei bekommen. Die Arbeit am obligatorischen Day-One-Patch läuft bei Capcom sicher schon auf Hochtouren. Dennoch nimmt diese Meldung den Druck vom Kessel. Besonders spannend wird der Release auf der Nintendo Switch 2 – hier muss Capcom beweisen, dass die RE Engine die komplexe Physik und die Partikeleffekte der Mondoberfläche auch auf dem Handheld sauber stemmen kann, ohne die visuelle Identität des Spiels zu opfern.

Pragmata wird wahrscheinlich kein zweites Resident Evil in Sachen Verkaufszahlen, aber es ist Capcoms wichtigstes Experiment seit Jahren. Die Kombination aus Third-Person-Action und der surrealen Sci-Fi-Atmosphäre wirkt frisch. Der Gold-Status bestätigt nun, dass die Vision endlich rund ist. Erwartet kein Bug-freies Wunderwerk, aber stellt euch auf ein sehr eigenständiges Action-Adventure ein, das mechanisch endlich Hand und Fuß hat.

Glaubt ihr, dass Capcom die lange Wartezeit mit spielerischer Substanz füllen konnte, oder befürchtet ihr trotz Gold-Status ein unfertiges Erlebnis am 17. April?