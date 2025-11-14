Pragmata passiert wichtige Hürde auf dem Weg zum Launch

Fünf Jahre nach der ersten, beeindruckenden Enthüllung ist Capcoms Sci‑Fi-Projekt Pragmata einen wichtigen Schritt weiter. Das Spiel hat nun von Südkoreas Game Rating and Administration Committee (GRAC) eine Altersfreigabe von 12+ erhalten.

In der Branche ist das oft ein starkes Indiz dafür, dass ein Release in greibare Nähe rückt, und bei Pragmata könnten die nächsten großen Neuigkeiten direkt bei den Game Awards im Dezember fallen.

Altersfreigaben als strategisches Signal

Alterseinstufungen erscheinen nicht zufällig. Publisher reichen Spiele zur Bewertung ein, wenn sie ihre Zeitpläne kennen. Dass Pragmata jetzt offiziell geratet wurde, deutet darauf hin, dass Capcom intern den Launchtermin festgelegt hat, auch wenn wir ihn noch nicht kennen. Die 12+-Freigabe zeigt zudem, dass das Spiel Inhalte bietet, die für ein breites Publikum geeignet sind, ohne übermäßige Gewalt oder reife Themen.

Capcom hat ein Muster: Große Titel erscheinen meist im ersten Quartal. Dragon’s Dogma 2 erschien im März 2024, Monster Hunter Wilds im Februar 2025, Resident Evil Requiem ist für Februar 2026 geplant. Der Grund liegt in Japans Geschäftsjahr. Ein Launch zwischen Januar und März verbessert die Quartalszahlen, erfüllt Investoren-Erwartungen und schließt das Fiskaljahr stark ab. Für Pragmata wäre ein Start im ersten Quartal 2026 daher naheliegend und strategisch perfekt für Capcom.

Was Spieler erwartet

Pragmata (unser Hands-On) spielt in naher Zukunft auf einer Mondforschungsstation. Die Story dreht sich um Hugh, einen Weltraumforscher, und Diana, eine kleine Androidin, erschaffen aus einem geheimnisvollen Material namens Lunafilament, das nahezu alles kopieren kann.

Das Gameplay setzt auf Dual-Charakter-Steuerung. Während Hugh die Action und den Kampf übernimmt, hackt Diana feindliche Systeme in Echtzeit über ein Grid-basiertes Mini-Spiel. Zusammen müssen die beiden die Station überleben, die von feindlicher KI übernommen wurde.

Nach Jahren des Schweigens und mehrerer Verzögerungen ist Pragmata endlich auf Kurs und scheinbar fast am Ziel, dessen Release möglicherweise schon für Anfang 2026 vorgesehen ist. Ein spektakulärer Release-Ankündigungstrailer bei den Game Awards würde daher perfekt ins Timing passen.