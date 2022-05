Capcom plant weiterhin mit einem Release ihrer neuen IP Pragmata im kommenden Jahr. Das geht aus dem aktuellen Quartalsbericht hervor.

Zuletzt hatte sich der Publisher im vergangenen Jahr zu Pragmata geäußert und schon da bestätigt, dass man als Release-Zeitraum das kommenden Jahr anstrebt. Das wird im aktuellen Quartalsbericht noch einmal untermauert, wonach mehrere wichtige IPs in dem laufenden Geschäftsjahr erscheinen werden.

Dazu gehört unter anderem die Erweiterung Monster Hunter Rise: Sunbreak für PC und Switch, ebenso stehen noch immer Capcom Arcade 2nd Stadium, die Capcom Fighting Collection, Resident Evil 2/3/7, Resident Evil Re:Verse, und der spekulierte DLC für Resident Evil Village im Raum.

Abseits dessen wurde vor wenigen Wochen Exoprimal und Street Fighter VI angekündigt. Bleibt also noch Pragmata, das in den Release-Kalender gehört, wobei Street Fighter VI wohl eher später als früher erscheint.

Abgesehen davon läuft es für Capcom derzeit ziemlich gut, die von Resident Evil Village mittlerweile 6.1 Millionen Kopien absetzen konnten. Mit insgesamt 32.6 Millionen verkauften Software-Titeln hat man zudem einen neuen Rekord aufgestellt, der im laufenden Geschäftsjahr noch einmal übertroffen werden soll.

„Während des abgelaufenen Geschäftsjahres erzielte Capcom ein rekordhohes jährliches Verkaufsvolumen von 32,6 Millionen Einheiten für seine Videospiele in seinem Kerngeschäft Digital Contents, angetrieben durch die Veröffentlichung neuer Titel in großen Serien wie Resident Evil Village und Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, sowie durch den anhaltenden Erfolg und den Verkauf von Katalogtiteln.“

