Pragmata Update 1.210 liefert PSSR 2-Upgrade für PS5 Pro

Capcom hat das Update 1.210 für „Pragmata“ veröffentlicht, das durch die Integration einer neueren Version von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) die Bildschärfe und Detailwiedergabe auf der PS5 Pro signifikant optimiert.

Mit dem heute erschienenen Patch 1.210 für das Sci-Fi-Action-Adventure „Pragmata“ implementiert Capcom eine verbesserte Unterstützung für das KI-gestützte Upscaling PSSR auf der PlayStation 5 Pro. Das Update zielt primär darauf ab, die visuelle Klarheit in dynamischen Spielszenen zu erhöhen und feine Umgebungsdetails auf der leistungsstärkeren Hardware-Revision präziser darzustellen.

PSSR 2 sorgt für ruhigeres Bild

Während die Dateigröße des Patches gering ausfällt, ist der technische Effekt für Besitzer einer PS5 Pro messbar. Die aktualisierte PSSR-Version reduziert das bei Upscaling-Verfahren oft auftretende Flimmern an feinen Geometrien und verbessert die Rekonstruktion von Texturen während schneller Kamerabewegungen. Dies betrifft insbesondere die komplexen Oberflächen der Mondstation, die nun deutlich schärfer gezeichnet werden als zum Launch vor wenigen Tagen.

PS5 Pro: Profitiert durch Update 1.210 von einer Bildqualität, die laut ersten Analysen näher an die native 4K-Ausgabe heranreicht, während die Framerate stabiler bleibt als auf der Standard-Konsole.

Profitiert durch Update 1.210 von einer Bildqualität, die laut ersten Analysen näher an die native 4K-Ausgabe heranreicht, während die Framerate stabiler bleibt als auf der Standard-Konsole. Nintendo Switch 2: Die Version nutzt spezifische Optimierungen für den neuen Handheld, kämpft jedoch in den weitläufigen Außenarealen der Mondoberfläche vereinzelt mit Einbrüchen der Bildrate.

Die Version nutzt spezifische Optimierungen für den neuen Handheld, kämpft jedoch in den weitläufigen Außenarealen der Mondoberfläche vereinzelt mit Einbrüchen der Bildrate. PC-Version: Bleibt technisch die Speerspitze, sofern DLSS 4 oder FSR 4 genutzt werden, wobei das neue PSSR-Update die Lücke zwischen Konsole und High-End-PC weiter schließt.

Für Besitzer der Standard-PS5 oder Xbox Series X ändert das Update 1.210 nichts an der grundlegenden Performance oder Grafikqualität. Wer jedoch auf der PS5 Pro spielt, sollte das Update nicht verpassen, da die Bildruhe durch das verbesserte PSSR-Modell deutlich gewinnt. Capcom zeigt hier vorbildlich, dass die Software-Seite der PS5 Pro durch iterative KI-Updates auch kurz nach Release noch Luft nach oben hat.

Dass Capcom diese technischen Ressourcen so kurz nach dem Launch am 17. April investiert, ist nur konsequent: Das Studio bestätigte, dass „Pragmata“ die Marke von einer Million verkauften Einheiten innerhalb der ersten zwei Tage bereits durchbrochen hat.