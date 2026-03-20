Pragmata: Wenn Hacking zur tödlicheren Waffe wird als das Sturmgewehr

Capcom bricht mit dem klassischen Action-Mantra: In „Pragmata“ wird es nicht reichen, einfach nur den Abzug gedrückt zu halten. Ein neues Interview mit Director Yonghee Cho und Producer Naoto Oyama macht klar, dass Shooting und Hacking untrennbar miteinander verzahnt sind.

Die Entwickler hinter dem Sci-Fi-Titel standen vor einem Problem, das viele Hybrid-Games kennen. Gibt man den Spielern die Wahl, nutzen sie oft nur das, was am schnellsten rumst – meistens die Knarre. Cho gibt offen zu, dass frühere Prototypen entweder zu passiv waren oder die Spieler das Hacking schlicht ignorierten.

Die Lösung in „Pragmata“ ist radikal: Systemzwang durch Design. Wenn du versuchst, einen Kampf ausschließlich mit Waffengewalt zu lösen, wirst du scheitern oder zumindest das Konzept des Spiels untergraben. Das Ziel ist eine „Seamless Experience“, in der du während des Gefechts permanent zwischen manuellem Hacking und präzisen Schüssen wechselst. Das ist kein nettes Gimmick, sondern die Kernmechanik, um die Gegner überhaupt erst knackbar zu machen.

Hacking als komplexes Puzzle-System

Anstatt Hacking auf einen simplen Knopfdruck zu reduzieren, hat das Team es zu einem eigenständigen Puzzle-System umgebaut. Naoto Oyama betont, dass dies die nötige Tiefe bringt, um sich nicht wie eine lästige Unterbrechung anzufühlen.

Für Theorycrafter ist das Hacking auch kein reiner Support-Skill. Oyama bestätigt, dass man seinen Charakter durch Upgrades so weit spezialisieren kann, dass der Hacking-Schaden den Output der Schusswaffen sogar übertrifft. Das verschiebt die Weltstruktur des Spiels weg vom Shooter hin zu einem taktischen Action-RPG, bei dem die Umgebung deine mächtigste Waffe ist.

Das Risiko der spielerischen Bevormundung

Capcom geht hier eine Wette ein. Spieler hassen es normalerweise, wenn ihnen eine Spielweise aufgezwungen wird. Doch der Ansatz, Hacking so mächtig zu machen, dass es zur primären Schadensquelle werden kann, nimmt dem Ganzen den Frust daran. Es geht nicht darum, den Spieler zu bremsen, sondern ihm ein Werkzeug in die Hand zu geben, das – wenn man es beherrscht – effizienter ist als jede Kugel.

Wenn die Steuerung so intuitiv ist, wie Oyama verspricht, könnte „Pragmata” die Dynamik von Kampfbegegnungen neu definieren. Wenn es hakt, fühlt es sich wie Arbeit an – und das ist derzeit auch meine größte Sorge. Zwar war das Hacking nach dem Spielen der Demo innovativ, doch selbst in der kurzen Zeit fühlte es sich nach den ersten Gegnern bereits repetitiv an.

Das Interview dämpft die Erwartungen derer, die einen reinen Third-Person-Shooter im Weltall erwartet haben. „Pragmata“ sieht sich als anspruchsvoller Hybrid. Die Bestätigung, dass Hacking-Builds viable sind, ist ein riesiges Plus für den Wiederspielwert und die individuelle Spielweise. Die Skepsis bleibt jedoch bei der Umsetzung der „Puzzles“ im Hitze des Gefechts – das muss sich erst im Gameplay-Fluss beweisen.

Würdet ihr einen Build riskieren, der komplett auf Hacking setzt, auch wenn das bedeutet, in hektischen Bosskämpfen komplexe Puzzles unter Zeitdruck zu lösen?