Predator: Hunting Grounds jagt bald auf PS5 und Xbox Series X|S weiter

Predator: Hunting Grounds ist ein asymmetrischer Shooter, der Spieler in entlegene Regionen der Erde entführt, wo der Predator seine gnadenlose Jagd auf seine Beute beginnt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Mitglieds eines Elitespezialteams – dem Fireteam – und führen gefährliche, paramilitärische Missionen durch, stets auf der Hut vor dem Predator, der jederzeit zuschlagen kann. Doch was wäre spannender, als den Jäger selbst zur Beute zu machen?

