Preis gesenkt, Einfluss verloren: Die PS5 verliert in Japan ihr Exklusiv-Argument

Sony hat in Japan lange zugesehen, wie Nintendo den Markt dominiert. Mit dem Amtsantritt von Hideaki Nishino als neuem PlayStation-CEO änderte sich der Ton, und erstmals auch die Strategie. Ein günstigeres PS5-Modell ausschließlich für den japanischen Markt sollte das Ruder herumreißen. Aber die jüngsten Zahlen zeigen, dass dies noch lange nicht den Wendepunkt bringt.

Preis runter, Markt bleibt kalt

Am 21. November führte Sony ein limitiertes Japan-PS5-Digitalmodell ein. Der Preis fiel von 72.980 Yen auf 55.000 Yen. Das ist keine kosmetische Korrektur, sondern eine Rückkehr zur ursprünglichen Preisvorstellung vor den Erhöhungen 2024. Nishino wollte mit diesem Schritt Bewegung in den Markt bringen, und bekam sie auch.

Die Famitsu meldet für die zwei Wochen nach dem Start knapp 37.000 verkaufte Einheiten, in der Folgewoche weitere rund 35.000. Verglichen mit den schwachen Vormonaten ist das ein klarer Ausschlag nach oben und ein Hinweis, dass der Markt weiterhin nach günstigen Konsolen verlangt. Wer behauptet, der Preis spiele keine Rolle, ignoriert diese Zahlen.

Der Haken: Auf Wochenbasis stagniert die PS5 weiter. Im aktuellen Bericht liegt sie bei 18.912 verkauften Konsolen, weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damals kam die PS5 Pro neu auf den Markt, heute steuert sie mit gut 5.500 Einheiten kaum etwas bei. Der günstigere Einstieg stabilisiert, mehr aber auch nicht.

Es wird vermutet, dass ohne die Sprachsperre das Bild vermutlich noch düsterer wäre. Sie macht das Modell unattraktiv für Importeure und drückt den Gebrauchtmarkt. Sony bremst damit zwar den Abwärtstrend in Japan, löst aber kein strukturelles Problem.

Exklusivität war Sonys Trumpf – und ist verspielt

Der eigentliche Einschnitt liegt woanders. Spiele, die früher wegen technischer Hürden PlayStation-exklusiv waren, erscheinen inzwischen auch auf der in Japan äußerst populären Nintendo Switch 2, und das für den Konsumenten in brauchbarer Qualität. Resident Evil 9 Requiem, Final Fantasy VII Remake Intergrade oder Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties verlieren so ihren Zugkraft-Effekt für die PS5.

Hinzu kommt ein kultureller Faktor, den Sony nie überzeugend adressiert hat. Die PS5 ist groß, stationär und passt schlecht zu einem Markt, der Handhelds und flexible Nutzung bevorzugt. Gleichzeitig fehlen First-Party-Titel mit nationaler Strahlkraft. Mario und Pokémon sind keine Marken, die man mit Technik schlägt.

Nishino scheint verstanden zu haben, dass man in japanischen Zügen keine 4,5-Kilo-Konsole auspackt. Eine eigene Handheld-Konsole, wohl parallel zur PS6, könnte in Japan tatsächlich punkten. Doch auch hier gilt, dass Hardware allein reicht nicht. Ohne klare Exklusivtitel und solange japanische Studios die Switch 2 bevorzugen, bleibt Sonys Aufgabe heikel.

Der aktuelle Kurs zeigt zumindest Einsicht. Aber der Preis war womöglich nie das Kernproblem der PS5 in Japan. Sonys eigentliche Baustelle heißt Relevanz.