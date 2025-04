Premiere: Bungie macht The Nine zum Zentrum der nächsten Destiny-Erweiterung

Während sich die Gaming-Welt gerade noch die Augen vom grellen Marathon-Trailer reibt, hat Bungie im Schatten des Hypes etwas enthüllt, das Destiny-Veteranen gleichermaßen erstaunt wie verwundert zurücklässt: Die nächste große Erweiterung von Destiny 2 heißt „The Edge of Fate“ – und sie dreht sich ausgerechnet um The Nine.

The NIne übernehmen das Ruder – und keiner weiß, wohin die Reise geht

Ja, genau The Nine. Jene schwer greifbare Entität oder Gruppierung, die irgendwo zwischen kosmischer Mythologie, pseudowissenschaftlicher Verschwörung und metaphysischem Meme existiert. Die Fraktion, die uns einst ein sprechendes Pferd in einer Gameshow servierte. Klingt absurd? Ist es auch – und vielleicht genau deshalb so faszinierend.

Die Erweiterung soll im Sommer starten, und erste Einblicke gibt es am 6. Mai im Livestream. Bislang war die „Apollo“-Erweiterung nur ein Codename. Jetzt wissen wir: Bungie macht ernst. Und offenbar auch ein bisschen verrückt.

Destiny 2: The Edge of Fate Premiere

Denn anstatt mit dem Dreadnaught in neue Sonnensysteme aufzubrechen – wie viele spekuliert hatten – konzentriert sich The Edge of Fate auf die Neun. Eine Entscheidung, die niemand kommen sah. Vielleicht, weil die Neun bislang eher wie kryptische Randnotizen wirkten: präsent, aber nie erklärend. Mysteriös, aber nie greifbar. Von der Season of the Drifter bis zum Prophecy Dungeon und Dares of Eternity hat Bungie sie immer wieder wie eine interstellare Esoterik-Fußnote eingesetzt. Jetzt treten sie ins Rampenlicht.

Magische Pferde, alte Dungeons und ein Hauch von Wahnsinn

Und das könnte alles verändern. Werden wir endlich erfahren, was – oder wer – The Nine wirklich sind? Sind sie Bewahrer kosmischer Ordnung oder doch nur Zuschauer eines Spiels, das sie selbst nicht ganz verstehen? Oder ist alles nur ein groß angelegter Meta-Gag, der die vierte Wand endgültig pulverisiert?

Interessant ist jedenfalls die zeitliche Nähe zum angekündigten Event Rite of the Nine, bei dem alte Dungeons zurückkehren – inklusive Neun-Waffen im neuen Look. Zufall? Wohl kaum. Es deutet vieles darauf hin, dass Bungie hier eine erzählerische Brücke baut, die direkt in die neue Erweiterung führt.

Kurz gesagt: Destiny 2 geht dorthin, wo noch kein Hüter zuvor war – in die Tiefen der eigenen Mythologie. Und wer weiß: Vielleicht verstehen wir nach dieser Erweiterung endlich, warum ein magisches Pferd in einer Gameshow überhaupt eine Rolle spielt.

Oder wir sind einfach nur am Rande des Schicksals. Und des Wahnsinns.