Preview: Tekken 8 – endlich wieder raus mit den Fäusten

Nach acht Jahren sowie zahlreichen DLCs und Updates erscheint in naher Zukunft endlich „Tekken 8“, mit dem Publisher Bandai Namco endlich das nächste Kapitel seiner legendären Prügelreihe einläuten möchte. Damit alles möglichst reibungslos von statten gehen kann, lud das Team zu einem Closed Network Test ein. Wir hatten damit die Chance schonmal vor Release einen ersten Eindruck zu erlangen.

Direkt zu Beginn des Testes bekommen wir die neuen Features präsentiert. Die größte Neuheit ist dabei ganz klar der sogenannte „Heat“- Modus, in welchem sich einmalig pro Runde für 10 Sekunden unsere Kraft ins unermessliche steigert, wodurch Angriffe mehr Schaden verursachen und dabei sogar geblockte Attacken ihre Wirkung entfalten. Der Modus ermöglicht es so, für einen kurzen Zeitraum äußerst aggressiv und damit anders als von Kampfspielen gewohnt vorzugehen. Beendet wird der Status entweder nach besagten 10 Sekunden, oder mit einem verheerenden Abschlussangriff. Das Feature fühlt sich wirklich gut an und sorgt damit auch für etwas Abwechslung in einem Genre, bei dem eigentlich schon so gut wie alles mal irgendwo aufgetaucht ist. Auch der Heat-Modus ist da keine Ausnahme.

Daneben gibt es noch den Rage-Status, eine Art letzte Chance, welcher eintritt, wenn wir nur noch wenig Lebenskraft besitzen. Auch hier steigert sich unsere Energie, und mit einem starken Angriff können wir unseren Gegner kontern und Angriffsketten durchbrechen. Vielleicht haben wir ja so die Chance, doch noch die Runde zu gewinnen. In unserem Test hat uns der Rage-Status das ein oder andere Mal deutlich aus der Klemme geholfen und ist eine willkommene Ergänzung für das Gameplay.

Ebenfalls neu ist die Recoverable Gauge, ein nur leicht ausgegrauter Balken unter der eigentlichen Gesundheitsanzeige, der sich wieder herstellen lässt, indem wir unseren Gegner wieder mit Schlägen und Tritten bearbeiten. Der Balken entsteht dabei durch den Schaden den wir durch Luftkombos oder starke, geblockte Angriffe erleiden.

Feature Nummer vier, das neu dazu gekommen ist, ist eine wirkliche Erleichterung. Es gibt nämlich einen neuen Controller-Stil, der sich durch einfaches Drücken von L1 aufrufen lässt. Auf der einen Seite gibt es damit den Arcade-Stil, so wie man ihn kennt, mit zahlreichen Combos, wildem Button-Smashing und genau so, wie man es kennt.

Auf der anderen Seite gibt es den Special Style, in dem wir nur mit einigen wenigen Tasten zurecht kommen, bei der jede davon bereits im Vorfeld auf Charakter und Situation entsprechend vorbelegt wurde. Dieser Stil richtet sich vor allem an Gelegenheitsspieler, die keine Lust auf umfassendes Lernen der verschiedensten Angriffskonstellationen haben. Wir haben im Kampf festgestellt, dass ein Mix aus beiden Stilen durchaus seinen Charme hat und je nach Situation durchaus angemessen sein kann. Darüber hinaus sind wir uns sicher, dass einige Spieler durchaus davon profitieren werden, die nur ab und zu mal Lust eine gepflegte Prügelei haben.

In Sachen Grafik und Atmosphäre macht Tekken 8 wieder einen sehr soliden Eindruck. Die Serie hält den Rekord für die am längsten dauernde Geschichte in einem Videospiel, und schafft es dabei trotzdem, mit jedem Teil die Handlung ein wenig nach vorne zu bringen, ohne zu sehr zu langweilen. Mit an Bord sind in diesem Teil einige der bekannten Charaktere aus der Vergangenheit, wie Jin Kazama, aber auch Paul Phoenix oder King sind mit am Start. Die Figuren und Arenen sehen gut aus und man fühlt sich direkt wieder wie zuhause. Genau so muss es sein!

Alles in Allem macht der Network Test schon einen sehr guten, ersten Eindruck vom kommenden Teil der Tekken-Reihe. Das Gameplay ist gut gelungen und durch einige neuen Features gut ergänzt worden. Wir für unseren Teil freuen uns schon sehr auf den Release von Tekken 8. Bisher fehlt dafür aber noch ein Releasedatum.