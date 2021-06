Prime Day 2021 – PS5 Bundle, PlayStation Plus, Games & mehr

Der Amazon Prime Day 2021 ist gestartet und hat auch in diesem Jahr wieder attraktive Angebote am Start, darunter PS5 Bundle, PlayStation Plus, Games mehr.

Wie üblich gilt, dass sich die Angebote nur an Prime User richten, allerdings kann man den Premium Service 30 Tage lang kostenlos ausprobieren und trotzdem vom Prime Day profitieren.

PS5 Bundle & Co.

Die PS5 an sich ist leider noch nicht dabei, dafür kann man bei Zubehör ordentlich sparen, inkl. dem DualSense Controller, dem Headset, der Ladestation und vieles mehr. So gibt es den DualSense + Spider-Man um Beispiel für 79 EUR, oder mit dem 3D Pulse Headset für 139 EUR, oder mit der Ladestation zusammen ebenfalls für 79 EUR. Eine durchaus nette Ersparnis.

Weitere Prime Day 2021 Deals

Aber auch so hat der Prime wieder jede Menge zu bieten, einschließlich TVs, Heimkinos, Soundbars, Smartphones, Filme, Blu-ray & vieles mehr. Eine Übersicht haben wir hier zusammengestellt:

Die Angebote gelten solange verfügbar oder bis einschließlich morgen.