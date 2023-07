Prime Day 2023 gestartet, das sind die besten PS5 & Gaming-Deals

Das Einkaufen bei Amazon Spanien funktioniert genauso wie hierzulande. Man kann sein reguläres Amazon-Konto nutzen, wo man am besten schon alle Daten wie Adresse und Kreditkarte hinterlegt hat. Das bietet sich an, wenn man nicht unbedingt des Spanischen mächtig ist. Optional bietet der Chrome Browser oben rechts auch eine direkte Übersetzungsfunktion an.

Die Erwartungen an den Prime Day werden damit sicherlich nicht für jeden erfüllt, was aber auch schon die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt hat. Wer auf ein richtig gutes PS5 Angebot gehofft hat, der wird aktuell bei Amazon Spanien fündig, denn dort gibt es die Base PS5 bereits für 450 EUR, ganz ohne Prime Prime Abo. Optional wurden zahlreiche Bundle reduziert, die im Schnitt um die 500 EUR kosten.

Passend dazu eine Auswahl an PS5 Spielen, darunter Saints Row, Sonic Fontiers, Atomic Heart, Wanted Dead, Like A Dragon, Forspoken, Tiny Tina’s Wonderlands und viele weitere, um nur einige zu nennen. Die komplette Auswahl gibt es hier .

Tatsächlich kann man sich in diesem Jahr auf einen Rabatt bei der PS5 freuen, den es in diesen Tagen aber auch recht häufig gibt. Für Prime User gibt es heute das PS5 Standard Bundle inkl. einem zweiten Controller für 519 EUR. Ebenfalls günstiger ist der DualSense Edge Controller für 211 EUR.

An der Aktion können ausschließlich Prime Kunden teilnehmen, was aber auch für das Testangebot gilt. Dieses kann man problemlos unter diesem Link für 30 Tage nutzen, ohne dass einem Kosten dafür entstehen.

