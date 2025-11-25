Prince of Persia: Sands of Time Remake – Leak zeigt Gameplay-Umbau und moderne Kampfmechaniken

Das Prince of Persia: Sands of Time Remake hat in den vergangenen Jahren mehr Fragen als Antworten hinterlassen. Dass Ubisoft das Projekt nach massiver Kritik 2020 neu gestartet und zu Ubisoft Montreal verlagert hat, war offenbar notwendig. Doch wie weit ist das Team heute wirklich? Ein fast zehnminütiger Leak einer internen Präsentation liefert nun einen seltenen Blick darauf, wie die Neuinterpretation Anfang 2024 aussah, und welche Richtung Ubisoft damals plante.

Der Clip wirkt roh, unfertig und klar nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Aber gerade deshalb erlaubt er einen spannenden Blick hinter die Kulissen, inklusive neuer Infos zu Farahs Rolle, dem überarbeiteten Kampfsystem und der Neuausrichtung des Leveldesigns.

Farah als Story-Anker, aber nicht spielbar

Ubisoft dachte Farah laut dem Leak deutlich aktiver und vielschichtiger als im Original. Die Präsentation beschreibt sie als 19-jährige Erbin des Maharajah, streng erzogen, taktisch, ehrgeizig, und mit einer klaren Vision von Verantwortung. Ihr Verhältnis zum Prinzen soll sich im Verlauf der gemeinsamen Reise glaubwürdiger entwickeln, statt auf reine Sympathie gesetzt zu werden.

Farah bleibt dennoch nicht spielbar, übernimmt aber eine zentrale Rolle in Rätseln, Navigation und Kämpfen. Ihr Bogen dient nicht nur als Waffe, sondern auch als Werkzeug für Mechanismen oder Umgebungsinteraktionen. Das klingt nach einer Partnerschaft, die stärker ins Gameplay eingebettet ist als früher, und weniger nach Begleitschutz-Mission.

Modernisierte Kämpfe, präzisere Parkour-Mechanik und neue Locations

Der Leak bestätigt ein vollständiges Re-Design der Spielsysteme. Zeitkräfte wie Rewind, Zeitstopp oder das Einfrieren von Gegnern kehren zurück, erhalten aber neue Einsatzmöglichkeiten. Das Kampfsystem wirkt laut Präsentation dynamischer, schneller, akrobatischer, ein Ansatz, der dem heutigen Action-Standard näherkommt.

Auch das Parkour-Gameplay soll spürbar präziser ausfallen, inkl. feinerem Luftkontrollverhalten, schwierigeren Layouts, Umgebungen, die teilweise unter den Füßen wegbrechen. Dazu kommen zwei komplett neue Orte, die laut Deck aus dem Original-Olymp ausbrechen sollen, ohne den Kern zu verlieren.

Kämpfe funktionieren zudem stärker im Duo. Farah agiert selbstständig, greift an, unterstützt mit Kombinationsmanövern, und muss nicht dauerhaft geschützt werden. Das wäre ein deutlicher Bruch mit dem 2003er Spielgefühl, das damals bewusst auf Verwundbarkeit setzte.

Wie viel davon heute noch gilt?

Das Material stammt aus Q1 2024, bevor Ubisoft Montreal das Projekt in einigen Bereichen neu ausgerichtet haben könnte. Es zeigt also nicht das Spiel von heute, sondern eine Momentaufnahme einer schwierigen Entwicklung.

Dennoch vermittelt der Leak etwas, das lange gefehlt hat: eine Richtung. Ein Remake, das mehr sein möchte als ein grafisches Update. Ein Remake, das die Dynamik zwischen Prince und Farah ins Zentrum rückt und gleichzeitig die ikonische Mischung aus Parkour, Zeitmagie und Rätseln modernisiert.

Ob diese Vision bis zum Release 2026 Bestand hat? Vielleicht ist es genau dieser Blick hinter die Kulissen der erste kleine Funke, den viele Fans nach Jahren der Funkstille gebraucht haben.

Wenn Ubisoft tatsächlich einen radikaleren Modernisierungsweg geht, ist das für euch ein Gewinn oder ein Risiko für den Klassiker?