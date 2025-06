Prince of Persia: Sands of Time Remake – Ubisoft gibt ein kleines, aber klares Lebenszeichen

Ubisoft hat sich erneut zum Prince of Persia: Sands of Time Remake geäußert. Eine kurze, aber nicht ganz unerhebliche Statusmeldung kam über den offiziellen X-Kanal der Serie – und liefert zumindest eines: eine Bestätigung, dass das Projekt weiterhin lebt.

Entwicklung läuft – aber langsam

„Ja, wir stecken noch mitten im Spiel – wir erkunden, bauen und sorgen dafür, dass der Sand sich zielgerichtet bewegt“, heißt es im offiziellen Statement. Das klingt nach einem typischen Ubisoft-Update: vage, aber bemüht, authentisch und sympathisch zu wirken. Immerhin wird klargestellt, dass ein motiviertes Team weiter am Spiel arbeitet – mit „Herzblut (und viel Kaffee)“, wie es im Posting heißt.

Ergänzend zeigt der Publisher ein weiteres Artwork. Darauf zu sehen ist die Außenansicht eines bekannten Gebäudes aus dem Originalspiel – ein kleiner Nostalgie-Kick für alle, die auf Lebenszeichen des Remakes warten.

Prince of Persia: Sands of Time Remake

Konkrete Einblicke in Gameplay, Designentscheidungen oder einen neuen Entwicklungsstand bleiben allerdings weiter aus. Die Fans müssen sich also weiterhin mit allgemeinen Durchhalteparolen zufriedengeben. Dass überhaupt etwas gepostet wurde, ist aber ein Zeichen dafür, dass Ubisoft ein Mindestmaß an Transparenz bemüht ist – wohl auch, um Vertrauen zurückzugewinnen.

Release-Zeitraum bleibt vage – aber nicht mehr völlig offen

Laut dem aktuellen Finanzbericht des Unternehmens peilt Ubisoft den Release weiterhin für spätestens März 2026 an. Damit hat sich das zuvor kommunizierte Zeitfenster von „irgendwann 2026“ leicht konkretisiert – ohne allerdings echte Verbindlichkeit zu liefern.

Was viele längst wissen: Die Entwicklung des Remakes wurde vor einiger Zeit komplett neu gestartet. Nach massiver Kritik am ursprünglichen Material hat Ubisoft Montreal das Projekt übernommen und versucht nun offenbar, dem Klassiker einen angemesseneren neuen Anstrich zu verpassen.

Ubisoft verweist in dem Zuge auch auf The Rogue Prince of Persia, ein Rogue-lite-Ableger, der aktuell im Early Access spielbar ist. Dieser soll Fans bis zur Fertigstellung des Remakes zumindest etwas Stoff aus dem Prince of Persia-Universum liefern – wenn auch in einem völlig anderen Stil.