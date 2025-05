Prince of Persia: The Lost Crown – Der Phönix aus der Asche?

Ubisoft hat offiziell verkündet, dass Prince of Persia: The Lost Crown weltweit die Marke von zwei Millionen Spielern geknackt hat. Zwei Millionen! Für ein Spiel, das von manchen voreilig als kommerzieller Reinfall abgestempelt wurde, ist das nicht nur ein Achtungserfolg – es ist ein kräftiger Mittelfinger an all jene, die das Franchise längst beerdigt hatten.

Denn blicken wir zurück: Im Januar hieß es, dass sich The Lost Crown im ersten Jahr etwa 1,3 Millionen Mal verkauft habe. Nicht gerade ein Blockbuster-Erfolg, besonders wenn man bedenkt, wie ikonisch die Prince of Persia-Reihe einst war. Michael Douse von Larian Studios brachte es damals auf den Punkt: Er sprach öffentlich über schlechtes Management bei Ubisoft und machte es für die durchwachsene Performance verantwortlich – eine Aussage, die mehr Beachtung verdient hätte.

Der Prinz trotzt dem Untergang – Zwei Millionen Spieler sprechen eine deutliche Sprache

„Weit über 2 Millionen Spieler. Ihr habt die Legende wiederbelebt“, schreibt Ubisoft stolz in den sozialen Medien. Und weiter: „Der Prinz ist zurück, und glaubt uns – er ist gerade erst in Fahrt gekommen.“ Klingt nach einem Comeback, aber ist es mehr als nur ein letzter Marketing-Aufschrei?

Dann der nächste Tiefschlag: Im Oktober 2024 wurde bekannt, dass große Teile des Entwicklerteams auf andere Projekte verteilt wurden. Die Gerüchteküche brodelte – von „Fortsetzung gestrichen“ war die Rede, „Team aufgelöst“, „Schlussstrich“. Ubisoft versuchte zu beschwichtigen, aber der Eindruck blieb: Der Prinz war gefallen.

Prince of Persia: The Lost Crown erreicht 2 Millionen Spieler

Und jetzt? Zwei Millionen Spieler. Ubisoft betont, dass dies erst der Anfang sei. Ein neuer Hoffnungsschimmer oder nur ein PR-Strohfeuer? Vielleicht beides. Klar ist: Prince of Persia: The Lost Crown hat eine leidenschaftliche Fanbasis gefunden – trotz, oder gerade wegen seines stilistisch mutigen Metroidvania-Ansatzes und der charmant unperfekten Rückkehr zu den Wurzeln.

Was daraus entsteht, liegt nun bei Ubisoft. Eine Fortsetzung wäre wünschenswert – aber bitte nicht als halbherzige Pflichtübung. Der Prinz hat mehr verdient. Und wir auch.

