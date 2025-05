Prince of Persia: The Sands of Time Remake hat endlich einen Release-Zeitraum

Manchmal fühlt sich die Spieleindustrie an wie ein Palast voller Falltüren – vor allem, wenn es um Remakes geht. Ubisoft hat nun bestätigt, dass das ewig verschobene Prince of Persia: The Sands of Time Remake im April 2026 das Licht der Welt erblicken soll. Ein Datum, das mehr an eine archäologische Ausgrabung erinnert als an einen Spiele-Launch. Immerhin: Die Aussage fiel nicht in einem Nebensatz auf X, sondern im Rahmen der jüngsten Finanzkonferenz – also ganz offiziell, ganz ernst, ganz Ubisoft.

Ein Remake im Zeitstrudel – Die lange Reise des Prinzen

Der Titel geistert bereits seit 2020 durch die Wüste des Ungewissen. Zwischenzeitlich wirkte es fast so, als hätte sich der Prinz in seinem eigenen Zeitsturm verloren – ständig verschoben, von Studio zu Studio weitergereicht, geplagt von Entwicklungshöllen und Personalrochaden. Angefangen hatte alles in Indien, bei Ubisoft Mumbai und Pune. Dann kam Toronto ins Spiel, aber auch das nicht ohne Drama: Im Sommer 2023 gab es dort Entlassungen, kurz nachdem das Studio überhaupt erst zum Projekt gestoßen war. Wer braucht schon Stabilität in der Entwicklung, wenn man Sand hat?

Nun also April 2026 – ein Veröffentlichungszeitraum, der enger gefasst ist als zuvor, aber immer noch so weit entfernt, dass man locker noch ein weiteres Assassin’s Creed dazwischenschieben könnte. Das Spiel erscheint zusammen mit Anno 117: Pax Romana, Rainbow Six Mobile und The Division Resurgence im Geschäftsjahr 2025/26 – eine Mischung aus Strategie, Taktik und Zeitreise, die Ubisofts Portfolio diverser denn je erscheinen lässt.

Nostalgie trifft Erwartungsdruck – Was das Remake leisten muss

Prince of Persia: The Sands of Time war 2003 ein Meilenstein, ein Spiel, das mit Charme, Akrobatik und cleverem Zeitmanipulations-Gameplay begeisterte. Ein echtes Juwel der PS2-Ära. Die Messlatte für das Remake liegt entsprechend hoch – und das nicht nur technisch. Spieler erwarten keine hübschere Version von damals, sondern ein echtes Wiedererleben. Ob Ubisoft das nach dieser chaotischen Odyssee liefern kann?

Eines ist jedenfalls sicher: Wenn der Prinz 2026 wirklich zurückkehrt, wird er einiges zu erzählen haben. Hoffentlich nicht nur über Bugs.