Prince of Persia: The Sands of Time Remake – Ubisoft bestätigt Release in Kürze

Es ist fast sechs Jahre her, dass Ubisoft das Remake des PS2-Klassikers Prince of Persia: The Sands of Time angekündigt hat. Lange war es still um das Projekt, das mehrere Entwicklungsstudios durchlaufen und zahlreiche Verzögerungen erlebt hat.

Jetzt scheint Licht am Ende des Tunnels. In seinem aktuellen Finanzbericht hat Ubisoft den Release-Zeitraum konkretisiert. Demnach soll das Remake zwischen Januar und Ende März 2026 erscheinen, ein Hinweis, dass die Entwicklung in die finale Phase geht.

Ein Blick hinter die Kulissen der Entwicklung

Die letzten öffentlichen Updates ließen nur erahnen, wie intensiv die Teams an der Neuauflage arbeiten. Im Juni 2025 schrieb das offizielle Prince of Persia-Konto: „Yep, we’re still deep in the game — exploring, building, and ensuring the sands move with purpose. This game is being crafted by a team that truly cares, and they’re pouring their hearts (and a lot of coffee) into every step.“

Diese Worte spiegeln wider, dass Ubisoft dem Projekt nach den holprigen Jahren eine neue Priorität einräumt. Spieler dürfen also nicht nur ein grafisch überarbeitetes Abenteuer erwarten, sondern auch die liebevolle Detailarbeit, die den Charme des Originals ausmachte – von akkuraten Parkour-Bewegungen bis zu präzise reagierenden Sands-Effekten.

Release-Kontext und Ausblick

Im Quartalsbericht wird Prince of Persia: The Sands of Time Remake neben Titeln wie Rainbow Six Mobile und The Division Resurgence gelistet. Gleichzeitig deutet ein „unannounced title“ auf das lange gemunkelte Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake hin, das mutmaßlich ebenfalls im Frühjahr 2026 erscheinen könnte.

Ubisoft plant offenbar einen starken Start ins Jahr 2026 und stellt sicher, dass Klassiker wie Prince of Persia wieder auf modernen Plattformen spielbar sind. Ob das Remake jedoch den nostalgischen Erwartungen gerecht wird, bleibt spannend. Vor allem die Frage, ob Gameplay, Steuerung und Atmosphäre den Originalzauber einfangen, wird entscheidend sein.

Nach jahrelanger Verzögerung und einem wechselhaften Entwicklungsprozess wirkt das Remake endlich greifbar. Für langjährige Fans ist es eine Chance, den Prince noch einmal in neuem Glanz zu erleben.