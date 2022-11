Prince of Persia: The Sands of Time Remake weiterhin in Entwicklung

Ubisoft hat ein Update zum Prince of Persia: The Sands of Time Remake veröffentlicht, das sich nach wie vor in Arbeit befindet. Ein Release-Datum gibt es bisher jedoch nicht.

Auf der offiziellen Seite schreibt der Publisher, dass es viele Anfragen bezüglich des Remake gäbe, das aktuell von Ubisoft Montréal entwickelt wird. Nach der anfänglichen Kritik daran wird das Remake wohl grundlegend überarbeitet.

Abgesehen davon sind derzeit keine anderen Projekte im Prince of Persia-Universum in Arbeit, auch sind keine weiteren Remake geplant.

Was den Release und die Vorbestellungen von The Sands of Time angeht, ergänzt man:

Die Vorbestellungen starten wieder, sobald man genauere Infos zum Release hat.

Zuletzt hatte das Remake den Entwickler gewechselt, während das Studio in Montréal auf den vorherigen Grundlagen aufbaut.

„Diese Entscheidung ist ein wichtiger Schritt und das Team, das auf der Arbeit von Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai aufbaut, wird sich nun die Zeit nehmen, die es braucht, um sich über den Umfang des Spiels neu zu gruppieren, um euch das beste Erlebnis für dieses Remake eines All- Zeitklassiker zu bieten, sobald es fertig ist.“ Ubisoft

Weitere Details hierzu folgen …