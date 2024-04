Prison Architect 2 verschoben, neuer Termin im September

Double Eleven verschiebt noch einmal ihre Simulation Prison Architect 2, das nicht mehr wie geplant in diesem Mai veröffentlicht wird. Hintergrund sind technische Probleme, die jetzt angegangen werden.

Beim Erstellen der Release-Builds ist demnach ein Problem bei der Speichernutzung und der Mindestspezifikationskonfigurationen aufgetreten, was offenbar nicht so selten vorkommt. Da man den Spielern zum Release ein bestmögliches Spiel präsentieren möchte, hat sich Double Eleven dazu entschieden, den Release auf den 03. September zu verschieben. Im nächsten Schritt geht es nun darum, die identifizierten Probleme zu beseitigen, einschließlich der Verbesserung der Speichernutzung.

Diese zusätzliche Entwicklungszeit wird sicherstellen, dass das Spiel stabiler läuft. Dazu gehört auch, dass man sich den Abstürzen, Freezes und anderen Problemen widmet, die das Spiel ausbremsen. Außerdem möchte Double Eleven mehr über den Entwicklungsprozess teilen, einschließlich Streams und zusätzliche Entwicklertagebücher. Abschließend wird man an bereits vorhandenen Funktionen weiter schleifen. Weitere Details hierzu wird der Entwickler in einem kommenden Stream am 25. April um 16:30 Uhr vorstellen.

Prison Architect macht vieles neu

Prison Architect 2 nutzt fortschrittliche Simulationssysteme, um komplexe Einrichtungen mit einem hohen Maß an kreativer Freiheit in einer 3D-Umgebung zu entwerfen. Das Gameplay wird gleichzeitig mit kreativen Werkzeugen in allen Bereichen erweitert, um ein fesselndes Sandbox-Erlebnis zu bieten. Dies umfasst den Bau komplexer Strukturen bis hin zum Management der Bedürfnisse der Insassen bei gleichzeitiger finanzieller Stabilität der Einrichtung.

Neu in Prison Architect 2 ist zudem ein Beziehungssystem zwischen den Gefangenen, die nun Freunde oder Feinde sein können, was sich darauf auswirkt, mit wem sie abhängen, zusammenarbeiten oder kämpfen. All dies führt dazu, dass Prison Architect 2 den Gefängnisbau und das Management-Gameplay auf eine neue Ebene hebt, indem es in die dritte Dimension vordringt und eine tiefere Simulation als je zuvor bietet.