Prison Architect bekommt kostenloses Free for Life-Update

Das Free for Life-Update fügt dem Spiel zahlreiche Verbesserungen hinzu, die auf Basis des Feedbacks der Community umgesetzt wurden und sich dabei auf die am meisten gewünschten Funktionen konzentriert. Damit können sich Spieler mehr Zeit mit der Verwaltung ihres Geländes beschäftigen, anstatt durch Menüs zu navigieren.

Double Eleven hat ein kostenloses Free for Life-Update für Prison Architekt angekündigt, der in Kürze auf PlayStation 4 verfügbar sein wird. Alle anderen Plattformen können schon jetzt darauf zugreifen.

What do you think?