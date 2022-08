Private Division kündigt neues Spiel im Middle-earth Universum an

„Es ist ein Privileg, ein neues Spiel zu erschaffen, das in Mittelerde spielt, besonders eines, das sich so sehr von dem unterscheidet, was die Fans bisher gespielt haben“, sagte Amie Wolken, Head of Interactive bei Wētā Workshop. „Als Fans freuen wir uns darauf, dass Spieler Mittelerde auf eine Weise erkunden können, wie sie es noch nie zuvor getan haben, und neue Fans in die Magie von Der Herr der Ringe einführen.“

„Wir sind begeistert, mit Wētā Workshop zusammenzuarbeiten, um ein Spiel zu veröffentlichen, das in einem so außergewöhnlichen und gefeierten Universum spielt“, sagte Michael Worosz, Chief Strategy Officer, Take-Two Interactive und Head of Private Division. „Die Der Herr der Ringe IP ist die Heimat so vieler bemerkenswerter Geschichten, und kein Unternehmen ist besser gerüstet als das Team von Wētā Workshop, um ein unverwechselbares, neues Mittelerde-Spielerlebnis zu schaffen.“

Private Division, die zu Take Two gehören, und Wētā Workshop, haben ein neues Spiel im Middle-earth Universum angekündigt. Angestrebte Plattformen oder der genaue Release sind jedoch noch unklar.

