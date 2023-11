Project 007 – IO teilt Update zum Stand & der Vision

„Es ist äußerst beeindruckend und buchstäblich einfach nur inspirierend, mit dem Team von Eon [Productions] zusammenzuarbeiten, den Leuten, die hinter Bond stehen. Sie verstehen die Ernsthaftigkeit dessen, was James Bond tatsächlich ist. Das ist die Reise, auf der wir uns befinden: zu versuchen zu verstehen. Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass wir sehr gut in Agenten-Phantasien und allem, was wir mit unserem Hitman-Franchise gelernt haben, sind, und jetzt entdecken wir mit James Bond neue Seiten dieser Agenten-Phantasien.“

In der aktuellen Ausgabe des Edge Magazine (via GamesRadar ) spricht IO CEO Hakan Abran über das kommende James Bond-Spiel, über das inhaltlich sehr wenig bekannt ist. Zuletzt befand man sich damit in der Planungsphase, kennt inzwischen aber die ungefähre Ausrichtung.

IO Interactive arbeitet weiterhin am Project 007, nachdem man die jüngste Hitman-Trilogie abgeschlossen hat. In einem neuen Update teilt man die Vision für das Spiel und wie es generell darum steht.

