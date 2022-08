Sony und Entwickler Ballistic Moon arbeiten an einem bisher unbekanntem AAA-Projekt, das mithilfe der Unreal Engine 5 entsteht. Das Studio hat sich aus Veteranen formiert, die zuvor an ziemlich erfolgreichen Spielen gearbeitet haben.

Das Spiel (via) entsteht derzeit unter dem Namen Project Bates und befindet sich aktuell in einer frühen Entwicklungsphase. Darin mitwirken tun Industrie-Veteranen, die zuvor an Spielen wie House of the Dead: Overkill, Syndicate; Until Dawn, Until Dawn: Rush of Blood, Heavy Rain oder Sleeping Dogs mitwirkten.

Für das Project Bates sucht man aktuell nach verschiedenen Entwicklern, darunter Artists, Animator, Gameplay-Programmierer und weitere. Darin heißt es unter anderem:

„Ballistic Moon ist ein neues unabhängiges Spielestudio mit Sitz im Südosten Englands. Wir sind ein kleines leidenschaftliches Team von sehr erfahrenen Entwicklern, die sich darauf konzentrieren, außergewöhnliche und innovative Spiele für Plattformen der nächsten Generation zu entwickeln. Wir arbeiten derzeit mit einem AAA-Publisher in den frühen Stadien der Pre-Production für ein großes neues Projekt sowie bei der Erstellung unserer eigenen IP und benötigen zusätzliche Teammitglieder, um unsere gemeinsamen Ambitionen zu verwirklichen.“

Ballistic Moon Studio

Der besagte Publisher scheint in dem Fall Sony zu sein, wie weitere Hinweise von einem Motion-Capture Actor ergeben, der zuvor schon an Until Dawn und Horizon Zero Dawn mit Sony zusammengearbeitet hat. Die Erwartungen an den noch unbekannten Titel dürften dementsprechend hoch sein.

Welche Richtung das Spiel einschlägt oder wann mit dessen Premiere zu rechnen ist, ist derzeit völlig offen. Mit Sony als Publisher an Bord dürfte dieser in erster Linie auf PS5 und später auf den PC abzielen.