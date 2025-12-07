Project Draconis: Nie veröffentlichtes PS5-Spiel von Sony offenbart geheimes Gameplay

Neue Gameplay-Clips geben Einblick in Project Draconis, ein ambitioniertes Third-Person-Action-Spiel, das bei Deviation Games entwickelt, aber nie veröffentlicht wurde. Die Videos, die vom Leaker Dusk Golem geteilt wurden, stammen aus der frühen Entwicklungsphase und zeigen, wie weit das Studio bereits mit dem Sony-finanzierten Projekt war, bevor die Schließung des Studios im Jahr 2024 die Arbeiten abrupt stoppte.

Vom Geheimtipp zur Träne: Das wurde aus „Ooze“

Interessanterweise kursierte Project Draconis während seiner Entwicklung unter dem Spitznamen „Ooze“, eine Anspielung auf die organisch-alienhaften Gegnerdesigns. Dusk Golem, der über eine Stunde an Filmmaterial verfügte, entschied sich, lediglich zehn Minuten öffentlich zu machen. Grund: Die Entwickler, mittlerweile unter Dark Outlaw tätig, sollten keine zukünftigen Ankündigungen gefährdet sehen. In eigenen Worten: „Das Material ist, was hätte sein können.“

Die gezeigten Szenen, erstellt in Unreal Engine 5, präsentieren einen Hauptcharakter in futuristischer Kampfausrüstung, der durch Umgebungen navigiert, die von lebenden, fremdartigen Strukturen überwuchert sind. Laut früheren Berichten sollte Project Draconis ein storyfokussiertes Koop-Spiel für PlayStation 5 und PC werden, ein ambitioniertes Vorhaben, das offenbar die kreative Handschrift von Deviation Games tragen sollte, bevor das Studio endgültig schloss.

Ein Blick zurück

Für Gamer liefert das Material eine seltene Gelegenheit, einen Titel zu erleben, der offiziell nie das Licht der Welt erblickte. Die gezeigten Gameplay-Sequenzen zeigen Potenzial, gerade für Fans von storygetriebenen Action-Koop-Spielen, und werfen zugleich ein Licht auf die oft turbulente Realität kleiner bis mittelgroßer Studios. Auch gut finanzierte Projekte können durch Managemententscheidungen oder Studio-Schließungen abrupt enden.

Branchenweit illustriert der Leak, wie ambitionierte Ideen manchmal in der Konzeptphase stecken bleiben, selbst bei Partnerschaften mit großen Publishern wie Sony. Dass Elemente von Project Draconis möglicherweise in zukünftige Dark Outlaw-Projekte einfließen könnten, ist zwar denkbar, doch der Leaker betont: Das gezeigte Material repräsentiert nichts Aktuelles.

Für alle, die sich für die Entwicklungsgeschichte von Spielen interessieren, bleibt der Clip ein spannendes Zeitdokument: Project Draconis als Symbol für „was hätte sein können“. Wer genau hinsieht, bekommt Einblicke in frühe Designentscheidungen, Levelgestaltung und Gegner-KI, die sonst nie öffentlich geworden wären.