Project Ethos: 2K holt sich Apex-Veteranen für Shooter-Neustart

2K Games zieht die Reißleine: Das seit Jahren in Entwicklung befindliche Project Ethos bekommt mit Ben Brinkman einen neuen Studioleiter bei 31st Union. Der frühere Produktionschef von Apex Legends soll dem ambitionierten Roguelike-Shooter frischen Wind verleihen, und offenbar auch eine klare Richtung.

Brinkman folgt auf Michael Condrey, der das Studio im Februar verlassen musste. Offiziell spricht 2K von einem „Neuanfang mit erneuerter Vision“. Inoffiziell dürfte es wohl darum gehen, ein Projekt zu retten, das trotz monatelanger Arbeit noch keine überzeugende Identität gefunden hat.

Zwischen Vision und Wirklichkeit

Laut einem internen Memo von 2K-Präsident David Ismailer reagiert der Publisher auf Feedback aus einem Playtest im Herbst 2024. Demnach bescheinigten Spieler dem Titel zwar Potenzial als Roguelike-Shooter, bemängelten aber fehlendes Profil. „Ihr habt das Feedback zu Herzen genommen und Project Ethos mit einer neuen Vision neu gedacht“, heißt es in der Mitteilung.

Klingt nach typischem PR-Optimismus, doch die Botschaft ist klar: Project Ethos soll nicht mehr bloß ein weiterer Sci-Fi-Shooter im Überangebot des Genres werden, sondern eine erkennbare Marke, etwas, das 2K im Shooter-Segment bislang fehlt.

Neuer Boss, alte Erfahrung

Ben Brinkman bringt Erfahrung aus zwei der größten Multiplayer-Marken der letzten Dekade mit: Call of Duty: Black Ops und Apex Legends. Beide Serien stehen für starke Kernmechaniken, schnelle Iteration und klare Zielgruppen. Genau das, was 31st Union bislang fehlte.

2K sieht darin offenbar die Chance, das Projekt endlich zu stabilisieren. Nach der Gründung von 31st Union im Jahr 2019 wollte man ein modernes, globales Studio aufbauen – mit eigenen Marken statt Lizenzreihen. Project Ethos war von Beginn an als Prestigeprojekt gedacht, wurde aber durch Führungswechsel, kreative Uneinigkeit und Pandemie-Verzögerungen immer wieder ausgebremst.

Für Spieler heißt das zunächst: Geduld. Ein Wechsel an der Spitze bedeutet fast immer eine Kurskorrektur – und oft auch weitere Entwicklungszeit. Ob der Shooter in seiner neuen Form an den Erfolg eines Apex Legends anknüpfen kann, ist offen. Aber Brinkmans Verpflichtung zeigt, dass 2K das Projekt nicht aufgeben will.

Sollte Project Ethos wirklich das werden, was 2K verspricht – ein Roguelike mit kompetitiver Shooter-DNA –, könnte das Studio eine interessante Nische besetzen. Die nächsten Monate werden zeigen, ob die „erneuerte Vision“ mehr ist als ein Buzzword aus der PR-Schublade.

