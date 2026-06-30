Project Fantasy: IO Interactive entlässt Mitarbeiter nach Partner-Verlust

IO Interactive hat die Zusammenarbeit mit dem externen Partner für sein kommendes Online-Fantasy-RPG „Project Fantasy“ verloren und leitet als direkte Konsequenz Entlassungen im Studio ein.

Wie der dänische Entwickler über die sozialen Kanäle bestätigte, bricht damit eine tragende Säule für die Co-Finanzierung oder den Vertrieb der neuen Eigenmarke weg. Zu der genauen Anzahl der betroffenen Angestellten macht das Studio hinter der Hitman-Reihe und „007 First Light“ bislang keine Angaben.

Strukturprobleme bei Project Fantasy

Der Verlust des Partners trifft IO Interactive in einer kritischen Phase der Neuausrichtung. Das Studio versucht seit Längerem, sich neben dem klassischen Stealth-Genre breiter aufzustellen. Project Fantasy wurde als ambitioniertes Online-Rollenspiel im Koop-Stil konzipiert, das langfristig über Service-Elemente monetarisiert werden soll. Ein solches Genre erfordert enorme Server-Infrastrukturen und fortlaufenden Support. Ohne den externen Partner fehlt nun das finanzielle Fundament für diese Skalierung. Das ist ein herber Rückschlag.

Die Entwicklung von Project Fantasy soll dennoch fortgesetzt werden, da IO Interactive weiterhin die vollen Rechte an der IP hält. In der Praxis bedeutet das jedoch erhebliche Verzögerungen. Ressourcen müssen umverteilt und Meilensteine neu definiert werden. Häufig führt das Aufkündigen solcher Verträge im Tech- und Gaming-Sektor zu einem strategischen Downsizing, bei dem das Spielkonzept schrumpft.

Dear gaming community,



For a good while, it has been all positive news from IO Interactive. We remain humbled and honored by the response to our latest outing with a young, unproven Bond. A bold new story and a take on one of the most famous characters in entertainment, which… — IO Interactive (@IOInteractive) June 30, 2026

Der Verlust des Partners legt die Risiken von ambitionierten Service-Games für unabhängige Studios offen. Project Fantasy rückt in weite Ferne und wird bei einem eventuellen Release vermutlich kleiner ausfallen als ursprünglich geplant.

IO Interactive steht unter Zugzwang, das Bond-Spiel fehlerfrei und ohne weitere Verzögerungen auf den Markt zu bringen, um die Verluste aufzufangen.

Ergänzung: Bei dem nicht offiziell genannten Partner soll es sich um Microsoft handeln, was zur aktuellen Lage passt.