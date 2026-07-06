Project Helix: Warum Microsofts angebliche Disc-Prüfung reine PR-Schadensbegrenzung ist

Microsoft prüft laut aktuellen Berichten von The Verge und Windows Central weiterhin, ob die nächste Konsolengeneration mit dem Codenamen Xbox Project Helix physische Discs unterstützen wird. Eine finale Entscheidung steht intern angeblich noch aus.

Die Gerüchteküche wertet dies als Hoffnungsschimmer für Sammler. Das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um Schadensbegrenzung im Vorfeld. Ausgerechnet Microsoft soll nun den Retter des physischen Marktes spielen? Ein absurder Gedanke. Wer die eigene Marke jahrelang komplett auf das rein digitale Fundament des Game Pass ausgerichtet hat, baut für die nächste Generation kein optisches Laufwerk aus Nächstenliebe.

Der perfekte Schild durch Sonys Digital-Diktat

Sony hat am 1. Juli das offizielle Ende physischer PlayStation-Discs für alle Neuerscheinungen ab Januar 2028 verkündet. Damit zieht der Marktführer den maximalen Zorn der Community auf sich. Der Shitstorm läuft. Für Microsoft ist das die perfekte Vorlage. Ein Rückzug aus dem physischen Markt im Windschatten des Konkurrenten halbiert den eigenen Image-Schaden. Wer jetzt noch über ein Laufwerk nachdenkt, verschenkt strategische Vorteile, die einen langfristig teuer zu stehen kommen.

Das vermeintliche Zögern beim Xbox Project Helix, wie im aktuellen Xbox Two Podcast angedeutet, ist kein echtes Abwägen. Es ist eine Beruhigungspille für die verbliebene Retail-Kundschaft, bevor man sie vor vollendete Tatsachen stellt. Die parallel geleakte „Disc-to-Digital“-Funktion namens Positron untermauert diese These. Microsoft baut kein Laufwerk, sondern eine digitale Brücke, um die alten Sammlungen der Xbox-One- und Series-Ära stufenweise zu entwerten und in reine Account-Lizenzen umzuwandeln. Das Laufwerk im Werk einzusparen, senkt die Produktionskosten drastisch. Kein Hersteller verzichtet freiwillig auf diese Einsparung, wenn die Konkurrenz den Weg bereits ebnet.

Microsoft hat zudem klargestellt, dass die Beschaffung optischer Laufwerke zunehmend zum logistischen Albtraum wird, weil Konsolen mitunter die letzten Abnehmer dieser sterbenden Hardware-Kategorie sind. Niemand schleppt diesen Klotz freiwillig durch eine neue Generation und über die nächsten 5 bis 10 Jahre.

Die Zahlen des Retail-Sterbens

Der Markt hat die Entscheidung längst getroffen. Physische Spiele machen plattformübergreifend nur noch einen einstelligen Prozentsatz des Gesamtumsatzes aus. Die Laufwerksvarianten der aktuellen Konsolen dienen in der Praxis meist als teure Staubfänger. Publisher wie Rockstar Games demonstrieren mit den rein digitalen Vorbestellungen für „GTA 6“ ohnehin, dass die Disc im Jahr 2026 nur noch ein Relikt ist.

Microsoft wird diesen Trend nicht stoppen, um als gallisches Dorf der Retail-Liebhaber zu enden. Das angebliche Evaluieren ist reine Zeitschinderei. Ein optionales externes Laufwerk als teures Zubehör bleibt das absolute Maximum, das Kunden erwarten können. Standard wird es nicht.

Das vermeintliche Umdenken bei Microsoft ist PR-Taktik. Physische Medien sind tot, Sony hat den Stecker gezogen und Microsoft wird ohne Zögern folgen. Die Diskussion um Project Helix dient nur dazu, den harten Übergang für die Community abzufedern. Wer auf Discs beharrt, kauft ab 2028 keine Hardware der nächsten Generation mehr.