Project M, Knives Out: EXTREME & Dragon Quest X Offline auf dem Play! Play! Play! Event

Am gestrigen Samstag veranstaltet PlayStation Japan das Play! Play! Play! Event, auf dem verschiedene Titel für PS5 vorgestellt wurden, darunter das Project M und Knives Out: EXTREME als Premieren.

Da bislang kaum Informationen zu den Spielen vorliegen, fassen wir diese hier kurz mit den entsprechenden Videos zusammen.

Den Anfang macht Knives Out: EXTREME von NetEase Games, ein Third-Person Action-Shooter, der im kommenden Jahr in Japan erscheint. Neben realistischen Waffen stehen hier auch Fahrzeuge im Mittelpunkt.

Im Leak von 2019 war außerdem die Rede von einem Battle Royale-Konzept, wobei dies inzwischen auch veraltet sein kann. Damals hieß es dazu:

„Willkommen zur größten Herausforderung der Welt. Ihr seid ein einsamer Wolf in einem 6,4 Quadratkilometer großen menschenleeren Areal. Genau wie die 99 anderen Kämpfer hier, bist du mit einem Fallschirm in den Kampf um dein Leben geraten, bis zum Ende. Durchsucht verlassene Gebäude, alte Fahrzeuge und alles, was ihr sonst noch finden könnt, um sich vor anderen Spielern zu schützen. Zum Glück gibt es ein ganzes Arsenal an Waffen, Zubehör, Heilmittel und sogar Fahrzeuge, die ihr stehlen und verwenden könnt, so wie ihr es für richtig haltet. In diesem Spiel geht es um alles, solange ihr am Leben bleiben könnt.“