Project Motor Racing: Der große Reset soll das Vertrauen zurückbringen

Straight4 Studios gibt offen zu, dass der Launch von „Project Motor Racing“ im vergangenen November ein Reinfall war. Jetzt soll ein massives Fundament-Update Ende März die Wende einleiten.

Die Entwickler von „Project Motor Racing“ reden nicht länger um den heißen Brei herum. In ihrem neuesten Newsletter geben sie unumwunden zu, dass sie die hohen Erwartungen an eine echte Motorsport-Simulation komplett verfehlt haben. „Wir haben euch enttäuscht und wir haben uns selbst enttäuscht“, heißt es von Straight4 Studios. Das ist ein starkes Stück Selbsterkenntnis, das man in der Branche selten so deutlich hört. Es zeigt aber auch, wie tief der Frust in der Community sitzen muss, wenn das Studio zu solchen Worten greift.

Nachdem bereits erste Patches versucht haben, die gröbsten Löcher zu stopfen, soll Ende März der große Paukenschlag folgen. Dieses „signifikante Update“ ist laut Entwickler darauf ausgelegt, das gesamte Fundament von „PMR“Project Motor Racing“ zurückzusetzen. Es geht also nicht mehr nur um kleine Fixes, sondern darum, das Spielgefühl endlich auf das Niveau zu heben, das Simulations-Fans verlangen.

Die Basis wird komplett umgekrempelt

Dass erst vor wenigen Tagen der 2013er Ford FG Falcon V8 Supercar kostenlos nachgereicht wurde, war ein nettes Pflaster, aber der Fokus liegt jetzt ganz klar auf der technischen Substanz. Obwohl die GT4-Klasse bereits generalüberholt wurde, ist das Studio ehrlich genug zu sagen: „Wir sind noch nicht am Ziel.“

Dennoch wirkt der Plan, den gesamten Unterbau der Simulation zu überarbeiten, wie die einzig richtige Entscheidung. Der März wird damit zum Schicksalsmonat für „Project Motor Racing“. Entweder gelingt der Reset und das Spiel findet seinen Platz neben den Größen des Genres, oder der Zug ist endgültig abgefahren. Ein mutiger Schritt, der zeigt, dass die Spieler gehört werden.

Wenn Straight4 Ende März wirklich das Fundament der Physik und der Fahrsimulation geradezieht, könnte „Project Motor Racing“ die Kurve noch kriegen. Die Skepsis bleibt groß, aber der Wille zur Besserung ist spürbar.

Was meint ihr: Reicht ein „Reset des Fundaments“, um euer Vertrauen zurückzugewinnen, oder ist der Ruf der Simulation nach dem verkorksten Start bereits ruiniert?