Project Motor Racing: Der neue Simulations-Traum für Racing-Fans?

Während andere Studios auf möglichst breite Zielgruppen schielen, zielt Project Motor Racing mit chirurgischer Präzision auf das Herz echter Racing-Enthusiasten. Im frisch veröffentlichten Trailer geben GIANTS Software und Straight4 Studios einen ersten Einblick in ihr ambitioniertes Projekt, das im Herbst 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S an den Start geht – und dabei einiges anders macht als die Konkurrenz.

Simulation statt Spielerei: Was Project Motor Racing anders macht

Das beginnt schon bei der Engine. Die Grundlage des Spiels bildet die GIANTS Engine – bekannt aus dem Landwirtschafts-Simulator. Doch wer jetzt an Trecker-Rennen mit Strohhut denkt, liegt falsch. Die hauseigene Technik wurde laut Entwickler von Grund auf neu konzipiert, inklusive eigener Physik-Engine, die mit 720 Hz für ein realistisches Fahrgefühl sorgen soll. Dazu kommt ein nicht lineares Gaspedalverhalten – eine Liebeserklärung an Detailversessenheit.

Die Vielfalt auf der Strecke ist beachtlich: Über 70 Fahrzeuge aus zehn Rennklassen, von GT3-Boliden über LMP-Prototypen bis hin zu Klassikern der 70er, treffen auf 27 Streckenlayouts. Mit dabei: lizenzierte Modelle von Lamborghini, Audi, Aston Martin und Co. Die Strecken werden durch dynamische Wetterbedingungen, Tag-Nacht-Wechsel und sich entwickelnde Rennlinien lebendig – alles Zutaten, die einem waschechten Sim-Racer das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

Im Trailer sieht man dann auch das passende Setup: ein Spieler in einem professionellen Rennsitz, umgeben von Monitoren und High-End-Peripherie. Man versteht sofort, was GIANTS und Straight4 hier vorhaben – Project Motor Racing ist kein Spiel für zwischendurch, sondern eine Einladung in die Oberliga der Rennsimulation.

Neben klassischen Online-Modi samt Bestenlisten gibt es auch eine Singleplayer-Karriere und komplette Rennwochenenden – ein Feature, das vor allem Langstreckenfans erfreuen dürfte. Wer es ernst meint, kann sich zudem das Year-1-Bundle sichern, das zusätzliche Inhalte nach dem Launch verspricht.

Gran Turismo 7, zieh dich warm an – die Konkurrenz steht bereit

„Hier geht es nicht ums Fahren“, sagt Straight4-CEO Ian Bell im Trailer. „Es geht ums Rennenfahren.“ Eine klare Kampfansage an Gran Turismo & Co. Bleibt zu hoffen, dass das finale Produkt ebenso kompromisslos überzeugt, wie es der Trailer verspricht.

Und ja, Project Motor Racing könnte genau das werden, worauf viele gewartet haben: eine echte Konkurrenz zu Gran Turismo 7. Während Sonys Vorzeigereihe auf Hochglanz und Zugänglichkeit setzt, geht Straight4 in die Vollen – mit kompromissloser Physik, detailverliebtem Setup-Management und einem klaren Fokus auf Rennsport-Authentizität. Kein Fahrhilfen-Festival, kein Arcade-Feeling mit Sim-Überzug, sondern Racing pur. Wer sich bei GT7 an zu viel Komfort und zu wenig Herausforderung stört, dürfte hier seine neue Heimat finden.