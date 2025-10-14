Project Motor Racing – Erster echter Gameplay-Clip zeigt, was unter der Haube steckt

Endlich echtes Material: Das Team hinter Project Motor Racing hat erstmals ungeschnittenes Gameplay veröffentlicht, direkt aus dem Cockpit, ohne Filter oder Nachbearbeitung. Der Clip zeigt, worauf Fans realistischer Rennsimulationen gehofft haben: authentische Fahrzeugphysik, wuchtigen Motorsound und eine dichte Immersion, die an Genregrößen wie Assetto Corsa Competizione erinnert.

Keine Effekthascherei, keine künstliche Beleuchtung, nur pure Renn-Action. Wer auf nüchterne Simulation steht, dürfte hier auf seine Kosten kommen. Technische Details wie Wettereffekte oder KI-Verhalten bleiben zwar noch offen, aber der erste Eindruck ist vielversprechend.

Wenn die finale Version hält, was dieser Clip andeutet, könnte Project Motor Racing die Sim-Szene ordentlich aufmischen.