Project Motor Racing – Erster echter Gameplay-Clip zeigt, was unter der Haube steckt

Endlich echtes Material: Das Team hinter Project Motor Racing hat erstmals ungeschnittenes Gameplay veröffentlicht, direkt aus dem Cockpit, ohne Filter oder Nachbearbeitung. Der Clip zeigt, worauf Fans realistischer Rennsimulationen gehofft haben: authentische Fahrzeugphysik, wuchtigen Motorsound und eine dichte Immersion, die an Genregrößen wie Assetto Corsa Competizione erinnert.
Keine Effekthascherei, keine künstliche Beleuchtung, nur pure Renn-Action. Wer auf nüchterne Simulation steht, dürfte hier auf seine Kosten kommen. Technische Details wie Wettereffekte oder KI-Verhalten bleiben zwar noch offen, aber der erste Eindruck ist vielversprechend.
Wenn die finale Version hält, was dieser Clip andeutet, könnte Project Motor Racing die Sim-Szene ordentlich aufmischen.
Naja echte Fahrphysik erkenne ich da nicht wirklich 😉 Schön wäre auch, wenn in (gezeigten) Rennen mal in Echtzeit Autos in den Kies fliegen oder sonst etwas passiert. Das ist in den allermeisten Spielen ja kaum der Fall alleine schon, weil die ganzen Firmen, die hinter den Autos stecken, ein Problem damit haben. Vielleicht sollte man das mit Teslas machen. Da passt es (Cybertruck-Simulator)