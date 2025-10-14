Latest

Project Motor Racing – Erster echter Gameplay-Clip zeigt, was unter der Haube steckt

Echtes Gameplay, kein Filter: Project Motor Racing zeigt erstmals ungeschnittene Szenen aus der Cockpit-Perspektive. Realistisch, roh und verdammt überzeugend.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Ein Kommentar

Endlich echtes Material: Das Team hinter Project Motor Racing hat erstmals ungeschnittenes Gameplay veröffentlicht, direkt aus dem Cockpit, ohne Filter oder Nachbearbeitung. Der Clip zeigt, worauf Fans realistischer Rennsimulationen gehofft haben: authentische Fahrzeugphysik, wuchtigen Motorsound und eine dichte Immersion, die an Genregrößen wie Assetto Corsa Competizione erinnert.

Keine Effekthascherei, keine künstliche Beleuchtung, nur pure Renn-Action. Wer auf nüchterne Simulation steht, dürfte hier auf seine Kosten kommen. Technische Details wie Wettereffekte oder KI-Verhalten bleiben zwar noch offen, aber der erste Eindruck ist vielversprechend.

Wenn die finale Version hält, was dieser Clip andeutet, könnte Project Motor Racing die Sim-Szene ordentlich aufmischen.

TAGGED:
Share This Article
Previous Article Playstation The Concert PlayStation The Concert: Fast alle Europa-Termine 2026 abgesagt
Next Article summer game fest 2025 Summer Game Fest 2026 – Neue Bühne, neues Kapitel für Geoff Keighleys Gaming-Show
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Marc Heiland
37 Minuten zuvor

Naja echte Fahrphysik erkenne ich da nicht wirklich 😉 Schön wäre auch, wenn in (gezeigten) Rennen mal in Echtzeit Autos in den Kies fliegen oder sonst etwas passiert. Das ist in den allermeisten Spielen ja kaum der Fall alleine schon, weil die ganzen Firmen, die hinter den Autos stecken, ein Problem damit haben. Vielleicht sollte man das mit Teslas machen. Da passt es (Cybertruck-Simulator)

0
Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz
1
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x
Enable Notifications OK No thanks