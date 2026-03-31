Project Motor Racing: Japanese GT500 DLC mit 9 Autos veröffentlicht

„Project Motor Racing“ erhält mit dem heute veröffentlichten Japanese GT500 Pack eine Erweiterung, die neun GT500-Boliden aus der aktuellen Super-GT-Saison und der historischen JGTC-Ära sowie eine lasergescannte japanische Rennstrecke umfasst.

Das DLC-Paket integriert nach dem jüngsten 2.0 Update die technisch anspruchsvollste GT-Klasse der Welt in die Simulation von Straight4 Studios. Die Fahrzeuge der GT500-Kategorie nutzen zwar die Silhouetten von Serienfahrzeugen, basieren technisch jedoch auf reinrassigen Prototypen-Chassis. Das Paket ist zweigeteilt und deckt sowohl die moderne Ära als auch die „Goldene Ära“ der frühen 2000er Jahre ab.

Moderne GT500 EVO (Fokus auf Aerodynamik und Pace):

2024 Honda Civic GT500

2022 Honda NSX GT500

2022 Nissan Calsonic Impul Z GT500

2021 Nissan Motul Autech GT-R GT500

2022 Toyota GR Supra GT500

JGTC Icons (Historische Fahrzeugkontrolle):

2003 Honda NSX JGTC

2004 Nissan Fairlady Z (Z33) JGTC

2003 Nissan Skyline GT-R (R34) JGTC

2002 Toyota Supra JGTC

Physikalische Weiterentwicklung und Streckenpräzision

Technisch nutzt das Japanese GT500 Pack die jüngste Iteration des Reifen- und Physikmodells von „Project Motor Racing„. Ziel ist eine direktere Rückmeldung und eine klarere Differenzierung zwischen den Epochen. Während die modernen EVO-Modelle durch hohen Abtrieb und Stabilität bestechen, fordern die JGTC-Klassiker aufgrund ihrer mechanischen Charakteristika ein anderes Gewichtsmanagement und präzisere Lenkarbeit.

Die im Paket enthaltene japanische Rennstrecke wurde mittels Laserscan-Verfahren digitalisiert. Dies garantiert die exakte Abbildung von Bodenwellen und Randsteinen, was besonders für die empfindliche Aerodynamik der GT500-Fahrzeuge kritisch ist. In der Simulation entscheiden oft Millimeter bei der Fahrhöhe über den Strömungsabriss.

Relevanz für Sim-Racer

Die Integration der Super GT (ehemals JGTC) ist in westlichen Rennsimulationen selten, da die Lizenzrechte oft exklusiv bei japanischen Entwicklern liegen. Dass Straight4 Studios hier ein vollständiges Line-up der großen drei Hersteller (Honda, Nissan, Toyota) liefert, ist ein strategischer Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Assetto Corsa Competizione, die sich primär auf die GT3-Klasse konzentrieren.

Fahrerisch bedeutet der Wechsel von GT3 zu GT500 eine massive Steigerung der Kurvengeschwindigkeiten. GT500-Fahrzeuge sind auf vielen Strecken schneller als LMP2-Prototypen, was die Anforderungen an die Reaktionszeit der Spieler deutlich erhöht.

Das Japanese GT500 Pack ist kein gewöhnlicher Skin-DLC. Es bringt Fahrzeuge, die durch ihre Prototypen-Technik eine völlig neue Geschwindigkeitsstufe in Project Motor Racing etablieren. Wer die sterile Perfektion moderner GT3-Autos satt hat, findet in den JGTC-Klassikern die nötige analoge Härte. Technisch ist die lasergescannte Strecke Pflicht, um das neue Reifenmodell unter Grenzlast zu testen.