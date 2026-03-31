Latest

Project Motor Racing: Japanese GT500 DLC mit 9 Autos veröffentlicht

Project Motor Racing DLC Guide: Das Japanese GT500 Pack ist da. 9 Ikonen von Honda, Nissan & Toyota plus lasergescannte Strecke für echte Sim-Racing-Profis.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
Follow:
Keine Kommentare
project motor racing

„Project Motor Racing“ erhält mit dem heute veröffentlichten Japanese GT500 Pack eine Erweiterung, die neun GT500-Boliden aus der aktuellen Super-GT-Saison und der historischen JGTC-Ära sowie eine lasergescannte japanische Rennstrecke umfasst.

Das DLC-Paket integriert nach dem jüngsten 2.0 Update die technisch anspruchsvollste GT-Klasse der Welt in die Simulation von Straight4 Studios. Die Fahrzeuge der GT500-Kategorie nutzen zwar die Silhouetten von Serienfahrzeugen, basieren technisch jedoch auf reinrassigen Prototypen-Chassis. Das Paket ist zweigeteilt und deckt sowohl die moderne Ära als auch die „Goldene Ära“ der frühen 2000er Jahre ab.

Moderne GT500 EVO (Fokus auf Aerodynamik und Pace):

  • 2024 Honda Civic GT500
  • 2022 Honda NSX GT500
  • 2022 Nissan Calsonic Impul Z GT500
  • 2021 Nissan Motul Autech GT-R GT500
  • 2022 Toyota GR Supra GT500

JGTC Icons (Historische Fahrzeugkontrolle):

  • 2003 Honda NSX JGTC
  • 2004 Nissan Fairlady Z (Z33) JGTC
  • 2003 Nissan Skyline GT-R (R34) JGTC
  • 2002 Toyota Supra JGTC

Physikalische Weiterentwicklung und Streckenpräzision

Technisch nutzt das Japanese GT500 Pack die jüngste Iteration des Reifen- und Physikmodells von „Project Motor Racing„. Ziel ist eine direktere Rückmeldung und eine klarere Differenzierung zwischen den Epochen. Während die modernen EVO-Modelle durch hohen Abtrieb und Stabilität bestechen, fordern die JGTC-Klassiker aufgrund ihrer mechanischen Charakteristika ein anderes Gewichtsmanagement und präzisere Lenkarbeit.

Das könnte dich auch interessieren

project motor racing
Project Motor Racing: Update 2.0 bringt Generalüberholung der Fahrphysik und UI
project motor racing
Project Motor Racing: Der große Reset soll das Vertrauen zurückbringen
Farming Simulator
Farming Simulator 25: Update #4 bringt John Deeres 9RX 830 & neue Case-IH-Maschinen

Die im Paket enthaltene japanische Rennstrecke wurde mittels Laserscan-Verfahren digitalisiert. Dies garantiert die exakte Abbildung von Bodenwellen und Randsteinen, was besonders für die empfindliche Aerodynamik der GT500-Fahrzeuge kritisch ist. In der Simulation entscheiden oft Millimeter bei der Fahrhöhe über den Strömungsabriss.

Relevanz für Sim-Racer

Die Integration der Super GT (ehemals JGTC) ist in westlichen Rennsimulationen selten, da die Lizenzrechte oft exklusiv bei japanischen Entwicklern liegen. Dass Straight4 Studios hier ein vollständiges Line-up der großen drei Hersteller (Honda, Nissan, Toyota) liefert, ist ein strategischer Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Assetto Corsa Competizione, die sich primär auf die GT3-Klasse konzentrieren.

Fahrerisch bedeutet der Wechsel von GT3 zu GT500 eine massive Steigerung der Kurvengeschwindigkeiten. GT500-Fahrzeuge sind auf vielen Strecken schneller als LMP2-Prototypen, was die Anforderungen an die Reaktionszeit der Spieler deutlich erhöht.

Das Japanese GT500 Pack ist kein gewöhnlicher Skin-DLC. Es bringt Fahrzeuge, die durch ihre Prototypen-Technik eine völlig neue Geschwindigkeitsstufe in Project Motor Racing etablieren. Wer die sterile Perfektion moderner GT3-Autos satt hat, findet in den JGTC-Klassikern die nötige analoge Härte. Technisch ist die lasergescannte Strecke Pflicht, um das neue Reifenmodell unter Grenzlast zu testen.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Splitscreen Radio Banner

Stay Connected

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x