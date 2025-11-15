Project Motor Racing: Neues Gameplay zeigt intensives Sebring-Race

Spätfrühlingshitze, Sebring, ein 2025er Porsche 911 GT3 Cup, und endlich wieder echtes Fahren statt Social-Media-Chaos. Das neue Gameplay zu Project Motor Racing wirkt wie ein kurzes, aber ehrliches Versprechen.

Hier geht’s um Konzentration, Präzision und das Gefühl, ein Rennen wirklich zu fahren. Qualifying in Chase-Cam, Rennen in Hood-Cam, AI auf 100 Prozent, und alles mit Gamepad. Genau das macht die Szenen so interessant, weil sie zeigen, wie viel das Handling bereits jetzt trägt, selbst ohne Lenkrad-Setup.

Ein Highlight ist die enge Phase im letzten Drittel, als der Fight gegen die KI sichtbar Druck erzeugt, aber trotzdem fair bleibt. Wenn das repräsentativ für das ganze Spiel ist, könnte Project Motor Racing im November mehr sein als nur ein weiteres Racing-Game: ein Titel mit Charakter.

Project Motor Racing erscheint am 25. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.