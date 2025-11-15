Video

Project Motor Racing: Neues Gameplay zeigt intensives Sebring-Race

Neues Project-Motor-Racing-Gameplay aus Sebring zeigt starken AI-Fight im 911 GT3 Cup. Erfahrt, warum der Titel zum Release 2025 wichtiger wird.

Lukas Neumann
Lukas Neumann
Lukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Ein Kommentar

Spätfrühlingshitze, Sebring, ein 2025er Porsche 911 GT3 Cup, und endlich wieder echtes Fahren statt Social-Media-Chaos. Das neue Gameplay zu Project Motor Racing wirkt wie ein kurzes, aber ehrliches Versprechen.

Hier geht’s um Konzentration, Präzision und das Gefühl, ein Rennen wirklich zu fahren. Qualifying in Chase-Cam, Rennen in Hood-Cam, AI auf 100 Prozent, und alles mit Gamepad. Genau das macht die Szenen so interessant, weil sie zeigen, wie viel das Handling bereits jetzt trägt, selbst ohne Lenkrad-Setup.

Ein Highlight ist die enge Phase im letzten Drittel, als der Fight gegen die KI sichtbar Druck erzeugt, aber trotzdem fair bleibt. Wenn das repräsentativ für das ganze Spiel ist, könnte Project Motor Racing im November mehr sein als nur ein weiteres Racing-Game: ein Titel mit Charakter.

Project Motor Racing erscheint am 25. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Norman
4 Minuten zuvor

Ivane hate Rennsport noch kurz vor Release storniert , zum Glück . Bei diesem Titel werde ich auch die ersten Rezensionen abwarten , aber es schaut gut aus .

