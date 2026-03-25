Project Motor Racing: Update 2.0 bringt Generalüberholung der Fahrphysik und UI

Publisher GIANTS Software und Entwickler Straight4 Studios haben heute das Update 2.0 für „Project Motor Racing“ veröffentlicht, das die Simulation in den Bereichen Physik, Benutzeroberfläche und Karriere grundlegend überarbeitet.

Mit dem Patch auf Version 2.0 sein bisher umfangreichstes Update, das neben einer komplett neuen Benutzeroberfläche vor allem das Reifenmodell und die Force-Feedback-Berechnung präzisiert. Damit reagieren die Entwickler auf die teils deutliche Kritik seit dem Release im November und legen das Fundament für den ersten kostenpflichtigen DLC, das „Japanese GT500 Pack“, das am 31. März folgt.

Überarbeitung der Kernmechaniken

Das Herzstück des Updates ist die verfeinerte Fahrphysik. Die Entwickler haben das Reifenverhalten und die elektronischen Fahrhilfen über mehrere Fahrzeugklassen hinweg neu kalibriert. Ziel ist ein progressiveres Grip-Verhalten – das bedeutet, der Übergang vom Haftungszustand zum Rutschen ist für den Fahrer am Lenkrad oder Controller nun klarer spürbar und besser abfangbar.

Zusätzlich wurde die Stabilität beim Bremsen optimiert, um das oft kritisierte unruhige Heck bei harten Verzögerungen zu minimieren. Kontextbezogene Hinweisfelder in den Menüs sollen Spielern zudem helfen, die Auswirkungen von Setup-Änderungen und Force-Feedback-Reglern besser zu verstehen, was den Einstieg in die Tiefen der Simulation erleichtert.

Strukturierte Karriere und technischer Unterbau

Die Benutzeroberfläche wurde von Grund auf neu gestaltet. Statt verschachtelter Menüs soll eine flachere Hierarchie die Navigation durch Rennwochenenden und Meisterschaften beschleunigen. Auch der Karrieremodus erfährt eine Aufwertung:

Progression: Integration realer Motorsport-Marken als Sponsoren.

Integration realer Motorsport-Marken als Sponsoren. Präsentation: Einführung von Podiumszeremonien und Trophäen für ein besseres Belohnungsgefühl.

Einführung von Podiumszeremonien und Trophäen für ein besseres Belohnungsgefühl. Technik: Optimierte Beleuchtung und Performance-Fixes sollen für stabilere Bildraten sorgen, was besonders in VR oder bei Multi-Monitor-Setups kritisch ist.

Multiplayer-Lizenzsystem und neuer Content

Um das Online-Racing fairer zu gestalten, führt Update 2.0 ein „License-Points-System“ ein. Dieses bewertet das Fahrverhalten in gewerteten Events und soll „Rambo-Fahrer“ von seriösen Piloten trennen. Ab dem 1. April werden zudem sämtliche Fahrzeugklassen, inklusive der neuen DLC-Inhalte, in das Ranked-System integriert.

Kurz nach dem Patch, am 31. März, erscheint das Japanese GT500 Pack. Es enthält fünf moderne GT500-Boliden der Super GT sowie vier Klassiker aus der JGTC-Ära, darunter den Nissan Skyline GT-R (R34) und den Fairlady Z (Z33). Eine neue japanische Rennstrecke komplettiert das Paket.

Update 2.0 ist das Eingeständnis, dass „Project Motor Racing“ im November in einem unfertigen Zustand erschienen ist. Die Änderungen an der Physik und dem UI adressieren die größten Baustellen der Community. Technisch rückt die Simulation damit näher an die Marktführer heran, muss aber beweisen, dass die Stabilität in vollen Online-Grids nun hält. Wer bisher gewartet hat, bekommt durch den aktuellen 50%-Rabatt und die spielerischen Verbesserungen jetzt den bisher besten Einstiegspunkt.