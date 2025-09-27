Project Retrograde: The Becoming – Wenn Parasit und Spieler verschmelzen

Die Welt von Project Retrograde: The Becoming wirkt auf den ersten Blick wie ein klassisches postapokalyptisches Szenario – zerstörte Städte, unterirdische Netzwerke, die Menschheit am Abgrund. Doch schnell zeigt sich: Dieses Spiel will mehr als bloß düstere Kulissen. Entwickelt vom chinesischen Studio Invercity Game Works, verschmelzen hier Survival, Action und narrative Tiefe zu einem Konzept, das Spieler nicht nur unterhält, sondern herausfordert.

Vom Bounty Hunter zum Parasiten-Meister

Im Zentrum steht ein ungewöhnlicher Protagonist: ein Kopfgeldjäger, der mit dem alten Parasiten L.U.C.A. symbiotisch verbunden ist. Diese Verbindung ist nicht nur story-relevant, sondern auch spielmechanisch zentral. Durch L.U.C.A. könnt ihr Fähigkeiten anderer Gegner absorbieren, euch weiterentwickeln und im Kampf neue Rollen einnehmen – vom Kung-Fu-Meister bis hin zur mysteriösen Baba Yaga. Das Ergebnis verspricht ein dynamisches Kampfsystem, das sowohl strategisches Vorgehen als auch reine Action belohnt.

Die Unterwelt von Project Retrograde: The Becoming ist weit mehr als ein bloßer Schauplatz. Retro-Technologie, das manipulierbare LUX-System und versteckte Areale fordern Spieler dazu auf, die Umgebung aktiv zu nutzen. Wettereffekte lassen sich beeinflussen, Türme erklimmen, Geheimnisse aufdecken, alles Elemente, die der Handlung Tiefe verleihen und das Survival-Gameplay sinnvoll ergänzen. Laut Trailer und Story-Fragmenten stehen moralische Entscheidungen und die Frage, wie weit man sich selbst opfern will, im Zentrum: Wie viel Mensch bleibt übrig, wenn man die Macht des Parasiten nutzt?

Zwischen Science-Fiction und Spannung

Die narrative Tiefe zeigt sich besonders in den Dialogen und Missionen: Geheimnisvolle Organisationen, verräterische Agenten, die Suche nach der Wahrheit – Spieler tauchen ein in ein Netz aus Intrigen, Mutationen und Überlebenskampf. Invercity Game Works legt Wert darauf, dass die Story und das Gameplay Hand in Hand gehen, ohne dass eines das andere überlagert.

Project Retrograde: The Becoming ist ein Spiel, das nicht nur spielt, sondern fordert. Wer Action, Strategie und erzählerische Tiefe in einem Paket sucht, sollte das im Auge behalten, auch wenn ein konkretes Release-Datum noch aussteht.