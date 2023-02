Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse – Story-Trailer

Zum Horror-Remake Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse ist heute der Story-Trailer erschienen, der mehr über die Hintergründe dieser Gruselgeschichte offenbart.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse dreht sich um das Rogetsu Kagura Festival, das alle zehn Jahre auf der Insel Rogetsu im Süden Japans stattfindet. Dort verschwanden zunächst fünf Mädchen auf mysteriöse Weise. Nachdem die Mädchen gerettet wurden, gingen ihre Erinnerungen verloren, mit nur der schwachen Erinnerung an eine einzelne Melodie und eine scheinbar besessene maskierte Frau, die im Mondlicht tanzte.

Jetzt, zehn Jahre später, ohne Erinnerung an die Ereignisse rund um ihr Verschwinden, sind zwei der fünf Mädchen gestorben – mit verhüllten Gesichtern entdeckt und in einer tragischen, weinenden Pose gefunden. Die verbleibenden drei Mädchen machen sich nun auf den Weg zu der unheimlichen Insel, um das Rätsel um den Tod ihrer Freunde zu lösen und gleichzeitig das Geheimnis der zurückgelassenen Erinnerungen zu lüften.

Das Remake bietet unter anderem einen brandneuen Fotomodus, neue und veränderte Outfits und verbesserte Grafiken, einschließlich der verbesserten Wiedergabe von Schatten und Licht, die ein noch intensiveres und beängstigenderes Erlebnis bieten. Darüber hinaus wurden In-Game-Filme und Charaktermodelle aufgefrischt, um eine Geschichte zu liefern, die sowohl erzählerisch als auch ästhetisch glänzt, während die drei verbleibenden Mädchen versuchen, ihre Vergangenheit wiederzuentdecken, bevor sie erneut Opfer werden.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse erscheint am 09. März 2023.