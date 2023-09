Projekt Z: Beyond Order für PS5 & Xbox Series X|S angekündigt

Dazu lassen sich Waffen, Munition und andere Verbrauchsmaterialien herstellen, es können auch Gebäude innerhalb des eigenen Verstecks errichten und die Missionen von hier aus gestartet werden. Diese umspannen wiederum einen Handlungsbogen und können sich gegenseitig beeinflussen, abhängig von der Reihenfolge, in der man sie angeht. Ein Beispiel: Eine Mission, bei der man das Abwassersystem der Insel reinigen soll, führt dazu, dass in anderen Missionen verschiedene Zombietypen auftauchen, die sonst im Abwassersystem gefangen wären.

Projekt Z: Beyond Order ist in einem Zombie-Szenario aus dem Zweiten Weltkrieg auf einer geheimen deutschen Insel angesiedelt. Das Spiel konzentriert sich auf die Bedrohung durch „Projekt Z“, ein geheimes Programm der Nazis, um Zombies, die zuvor auf der Insel entdeckt wurden, in Waffen umzuwandeln, um den Krieg zugunsten Nazi-Deutschlands zu wenden. Die Spieler können auf der Insel verschiedene andere geheime Nazi-Projekte entdecken, die mit „Projekt Z“ in Zusammenhang stehen oder nicht, was dem Spiel eine Survial-Komponente verleiht.

What do you think?