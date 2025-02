Promise Mascot Agency: 80-minütige Demo jetzt verfügbar

Ein Open-World-Maskottchen-Management-Krimidrama? Klingt wie eine fiebrige Traumidee nach einer durchzockten Nacht, aber genau das ist Promise Mascot Agency von Kaizen Game Works. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, hat jetzt die Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu machen: Eine 80-minütige Demo ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam und den Epic Games Store verfügbar.

Game Director Oli Clarke Smith ist begeistert von seinem skurrilen Werk: „Promise Mascot Agency rockt. Sie sollten die Demo ausprobieren. Ich liebe diese Bande von Kriminellen, Freaks und Außenseitern und ich denke, Sie werden es auch.“ Ob diese Einschätzung zutrifft, können Spieler nun selbst herausfinden.

Maskottchen, Chaos und ein Hauch von Kriminalität

In Promise Mascot Agency sind Spieler nicht nur einfache Manager einer Maskottchen-Agentur, sondern auch Problemlöser mit fragwürdigen Methoden. Die Welt von Kaso-Machi ist voller merkwürdiger Kreaturen – von abgetrennten kleinen Fingern über schluchzenden Tofu bis hin zu einer sehr unschuldigen Katze. Diese skurrilen Wesen lassen sich rekrutieren, trainieren und für allerlei zwielichtige Missionen einsetzen.

Doch es geht nicht nur um Chaos – zumindest nicht ausschließlich. Die Maskottchen müssen strategisch in verschiedene Aufträge geschickt werden, wobei die richtigen Entscheidungen über Erfolg oder völliges Desaster bestimmen. Dabei helfen sogenannte Heldenkarten, mit denen Spieler schwierige Situationen meistern können. Von brennenden Küchen bis hin zu kuriosen Stadtproblemen ist alles dabei.

Hochkarätige Sprecher und skurrile Charaktere

Die Demo gibt zudem einen Vorgeschmack auf die hochkarätig besetzte Synchronisation. Takaya Kuroda (Yakuza: Like a Dragon) verleiht Ex-Yakuza Michi seine markante Stimme, während Ayano Shibuya (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) als Chaoskobold Pinky zu hören ist. Neu dabei ist Nobuyuki Hiyama, bekannt aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time und Majora’s Mask, der Captain Sign spricht.

Wer also schon immer davon geträumt hat, eine fragwürdige Maskottchen-Agentur zu leiten und dabei die Grenze zwischen Held und Gauner zu verwischen, sollte sich die Demo von Promise Mascot Agency im PlayStation Store nicht entgehen lassen. Die Vollversion erscheint 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam und Epic Games Store.