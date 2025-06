Prototype 3: Neue Hoffnung durch glaubwürdige Leaks?

Die Prototype-Serie könnte ein Comeback erleben – zumindest deuten aktuelle Gerüchte darauf hin. Besondere Glaubwürdigkeit erhalten diese durch eine interessante Verbindung: Derselbe Leaker, der kürzlich Details zu Prototype 3 enthüllte, lag bereits bei Call of Duty: Black Ops 7 richtig, was von Activision mittlerweile bestätigt wurde.

Die Leak-Details im Überblick

Laut den Informationen soll sich Prototype 3 bei Activision in Entwicklung befinden. Die Details stammen aus einer YouGov-Umfrage, bei der dem Informanten unter NDA-Bedingungen Inhalte kommender Spiele gezeigt wurden. Das geplante Spiel soll erneut in New York angesiedelt sein und Alex Mercer als Protagonisten zurückbringen.

Gameplay-technisch sind die bekannten Elemente geplant: Gestaltwandlung und das Infiltrieren feindlicher Gebiete durch Verwandlung in andere Personen. Diese Mechaniken prägten bereits die vorherigen Teile der Serie.

Warum der Leak ernst zu nehmen ist

Die Glaubwürdigkeit dieser Informationen steigt durch eine bemerkenswerte Parallele: Dieselbe Quelle veröffentlichte zuvor Details zu Call of Duty: Black Ops 7, darunter einen möglichen Koop-Story-Modus für bis zu vier Spieler, überarbeitete Bewegungsoptionen und Änderungen am Zombies-Modus. Nachdem Activision Teile dieser Informationen bestätigte, wirken auch die Prototype 3-Aussagen deutlich glaubwürdiger.

Die Begeisterung der Community für ein neues Prototype ist spürbar. Ein Fan kommentierte treffend:

„I’m always amazed of what crazy shit these devs were able to pull off on 360/PS3 – and even more so PS2 and Xbox with Hulk: Ultimate Destruction. Saw some gameplay of Prototype 2, pure insanity.“

Diese Aussage verdeutlicht, was Prototype so besonders machte: übertriebene Superkräfte, völlige Zerstörungsfreiheit und kompromisslos chaotisches Gameplay in einer offenen Stadtumgebung. Gerade in der heutigen Gaming-Landschaft, wo viele Open-World-Titel eher zurückhaltend gestaltet sind, könnte diese Unbekümmertheit wieder für Aufsehen sorgen.

Ob Prototype 3 tatsächlich Realität wird, bleibt abzuwarten. Die aktuellen Hinweise gehen allerdings über bloße Spekulationen hinaus. Mit über zehn Jahren seit dem letzten Teil und dem anhaltenden Interesse der Community wäre der Zeitpunkt für eine Rückkehr durchaus günstig.

Bis zu einer offiziellen Bestätigung durch Activision bleibt Prototype 3 ein Hoffnungsprojekt – aber eines mit deutlich soliderer Grundlage als frühere Gerüchte.

Was ist eure Meinung: Kehrt Alex Mercer wirklich zurück, oder bleibt die Serie weiterhin auf Eis? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren.