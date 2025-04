Prototype kehrt womöglich zurück – Playtester berichten über geheime Pläne

Die Gerüchteküche brodelt wieder fleißig – und diesmal betrifft sie eine Reihe, die viele längst zu den Akten gelegt hatten: Prototype. Laut einem Reddit-Nutzer befindet sich ein neues Spiel der einst kultigen Open-World-Reihe in Entwicklung – oder zumindest in einem frühen Konzeptstadium. Die vermeintlichen Infos stammen allerdings nicht aus einem klassischen Spieletest, sondern aus einer eher ungewöhnlichen Quelle: einer YouGov-Umfrage.

In einem Beitrag auf Reddit beschreibt Bigbyy, dass er im Rahmen einer Playtest-Session auf eine Umfrage gestoßen sei, die angeblich Details zu einem neuen Prototype-Titel enthielt. Interessanterweise wurde er gebeten, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben – ein eher untypischer Schritt bei einer simplen Marktforschungsumfrage. Daraufhin sei er mit mehreren Features konfrontiert worden, die offenbar für ein kommendes Spiel geplant seien.

Das Spiel, so der Reddit-Nutzer, solle in New York City spielen – ganz wie das Original – und Alex Mercer, der fanlieblinghafte Antiheld aus dem ersten Teil, würde als Protagonist zurückkehren. Spieler sollen wieder in der Lage sein, sich in andere Personen zu verwandeln und so Gebiete zu infiltrieren – ein klassisches Gameplay-Element der Serie, das damals für Staunen sorgte und Prototype von anderen Open-World-Spielen abhob.

Ist da was dran an einem neuen Prototype?

Zwar wurde bislang kein eindeutiger Beweis geliefert, doch die Aussagen gelten wie üblich für berichtenswert – mit dem deutlichen Hinweis, dass alles mit Vorsicht zu genießen sei. Activision hat sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert, und es existieren keinerlei offizielle Ankündigungen zu einem neuen Teil der Reihe.

Das letzte Spiel der Prototype-Serie, Prototype 2, erschien 2012 und wurde später auch für PS4 und Xbox One portiert. Trotz solider Kritiken sprach Activision damals von enttäuschenden Verkaufszahlen – eine Aussage, die zur Auflösung des Entwicklerstudios Radical Entertainment führte.

Ein echtes Comeback wäre also nicht nur eine Überraschung, sondern ein kleiner Coup. Die Frage bleibt: Will Activision dem einstigen Mutanten-Spektakel noch eine Chance geben – oder sind das nur nostalgische Hirngespinste eines Reddit-Nutzers? Activision, das inzwischen zu Microsoft gehört, betont immer wieder, dass man bestehende Marken regelmäßig evaluiere und eine Rückkehr nie ausgeschlossen sei.

So oder so: Die Fans horchen auf. Und vielleicht ist genau das der erste Schritt zurück ins Rampenlicht.