Prototype Remaster: Weitere Hinweise auf mögliches Remaster entdeckt

Die Gerüchte rund um ein mögliches Comeback der Prototype-Reihe nehmen weiter Fahrt auf. Dieses Mal kommt der Hinweis nicht aus einer Umfrage oder einem anonymen Insider-Post, sondern direkt aus den Spieldateien von Prototype.

Auf Reddit berichtete einer der ursprünglichen Modder der Reihe, dass er das jüngste Update des Spiels genauer unter die Lupe genommen habe. Dabei sei er auf mehrere auffällige Änderungen gestoßen. Zum einen tauchten neue Test-Maps auf, die bislang nicht Teil des Spiels waren. Zum anderen wurden in den Credits zusätzliche Namen ergänzt, ein klares Zeichen dafür, dass aktuell wieder aktiv am Projekt gearbeitet wird.

Die Community wertet diese Funde als potenziellen Hinweis auf ein Remaster von Prototype. Schließlich wäre es kaum erklärbar, warum Activision mehr als ein Jahrzehnt nach dem Release von Prototype plötzlich neue Inhalte und Entwicklercredits in die alten Spieldaten integriert. Zwar könnte es sich auch um interne Wartungsarbeiten oder Tests handeln, doch die Hoffnungen auf ein größeres Projekt sind geweckt.

Ein stiller Kult-Hit

Prototype erschien 2009 und galt als einer der ambitioniertesten Open-World-Titel seiner Zeit. Mit dem Antihelden Alex Mercer, der sich in andere Personen verwandeln und deren Erinnerungen übernehmen konnte, bot das Spiel ein einzigartiges Gameplay-Konzept, das sich von klassischen Action-Adventures unterschied. Trotz ordentlicher Verkaufszahlen blieb die Reihe jedoch ein Nischenprodukt.

Nach dem Nachfolger Prototype 2 (2012) verlor Activision schnell das Interesse. Das Spiel erhielt zwar Ports für PlayStation 4 und Xbox One, doch die Verkaufszahlen blieben hinter den Erwartungen zurück. In der Folge wurde das Entwicklerstudio Radical Entertainment stark verkleinert, und seither war es still um die Marke.

Revival oder Fehlinterpretation?

Ob die aktuellen Datamining-Funde wirklich auf ein Remaster hindeuten, bleibt vorerst Spekulation. Für Fans der Reihe wäre ein solches Projekt jedoch die erste konkrete Hoffnung seit Jahren, dass die Serie nicht endgültig in Vergessenheit geraten ist. Activision selbst hat sich zu den jüngsten Gerüchten nicht geäußert.

Sollte Prototype tatsächlich als Remaster zurückkehren, dürfte es für viele Spieler ein willkommenes Wiedersehen mit einem der ungewöhnlichsten Open-World-Experimente der letzten Konsolengeneration sein.