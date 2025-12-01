PS Blog Game of the Year 2025: Jetzt abstimmen und eure Favoriten ins Rennen schicken

Es gibt Momente im Jahr, in denen die PlayStation-Community enger zusammenrückt, und die Game of the Year Awards gehören definitiv dazu. Seit heute sind die offiziellen PS Blog-Umfragen für 2025 live, und wie immer liegt die Entscheidung allein bei den Spielern. Keine Jury, kein Gremium, nur wir. Und genau das macht die Awards so spannend. Hier spiegelt sich nicht der PR-Zeitgeist, sondern der echte Geschmack der Community.

2025 war ein langes, abwechslungsreiches Jahr: neue Reihen, überraschende Comebacks, gewaltige Open-World-Produktionen, aber auch Indie-Titel, die mehr gewagt haben als viele Blockbuster. Entsprechend groß ist die Liste der Nominierten, und die Konkurrenz ist in vielen Kategorien enger als in den vergangenen Jahren.

Game of the Year: Das Rennen ist offener, als viele denken

Die wichtigste Kategorie ist naturgemäß Best PS5 Game, und selten gab es einen stärkeren Mix aus AAA-Hits und eigenwilligen Projekten. Death Stranding 2, Assassin’s Creed Shadows und Elden Ring Nightreign stehen hier neben Titeln wie Clair Obscur: Expedition 33 oder Silent Hill f, die vor allem durch Stil und Interpretation überzeugen.

Gerade das zeigt, wie breit die Community 2025 unterwegs war. Ein klares „Favoriten-Gefühl“ gibt es diesmal nicht, eher mehrere starke Kandidaten, die unterschiedliche Spieler ansprechen. Und weil Write-ins erlaubt sind, könnte sogar ein unterschätzter Titel plötzlich im Rampenlicht stehen.

Wichtig ist auch: GTA 6 taucht bewusst nicht in der Rubrik „Most Anticipated“ auf, weil es seine Trophäe schon 2023 abgeholt hat. Das schafft Raum für neue Namen, was die Kategorie langfristig deutlich relevanter macht.

Warum die Kategorien dieses Jahr bedeutend sind

Viele Award-Shows fühlen sich wie Pflichtübungen an. Die PS Blog-Awards sind anders, weil sie Trends abbilden können, bevor sie zu Trends werden. Das merkt man besonders an „Best New Character“ oder „Best Art Direction“. Figuren wie Naoe (Assassin’s Creed Shadows), Rainy (Death Stranding 2) oder Hornet (Silksong) dominieren bereits die sozialen Netzwerke – nun zeigt sich, ob das auch in Stimmen resultiert.

Spannend dürfte außerdem „Best Rerelease“ werden. Mit Days Gone Remastered, Oblivion Remastered oder der Soul Reaver-Neuauflage stehen Klassiker neben Spielen, die erst in der PS4-Ära groß wurden. Für viele ist das die heimliche Lieblingskategorie, weil sie Nostalgie und moderne Erwartungen zusammenbringt.

Was Spieler jetzt tun sollten

Wer abstimmen will, hat bis Montag, den 8. Dezember, 23:59 Uhr Zeit. Und auch wenn solche Umfragen oft wie eine nette Spielerei wirken, haben die Ergebnisse oft Einfluss. Studios kommunizieren sie, Publisher zitieren sie, und manchmal beeinflussen sie sogar, welche Projekte später grünes Licht erhalten.

Deshalb lohnt es sich, die Kategorien bewusst durchzugehen. Welche Spiele haben euch dieses Jahr überrascht? Welche haben euch emotional mehr gegeben als andere? Und welches Studio hat wirklich etwas riskiert, und es verdient, dafür eine Bühne zu bekommen?

Vielleicht ist das die eigentliche Stärke der PS Blog Game of the Year Awards: Sie zwingen uns, das Gaming-Jahr noch einmal bewusst zu reflektieren, statt es im News-Overload zu verlieren. Welche Kategorie bekommt eure Stimme?