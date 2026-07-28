PlayStation Plus August 2026: KoOp-Horror trifft auf Pixel-Optik

Abonnenten von PlayStation Plus Essential erhalten vom 4. bis zum 31. August 2026 Zugriff auf „Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition“, „Big Walk“ und „Signalis“.

Früher als gewohnt wurde das August-Line-up bereits heute enthüllt.

Fokus auf Koop und Nischen-Horror

Sony setzt im August auf eine Mischung aus etablierter Open-World-Action, einem frischen Multiplayer-Indie und klassischem Survival-Horror. Das Aushängeschild der Aufstellung ist die Reloaded Edition von „Dying Light 2 Stay Human“. Die Fassung enthält sämtliche bisherigen Inhaltsupdates sowie verbesserte Schusswaffen-Mechaniken, die dem Parcours-Gameplay mehr Varianz verleihen. Technisch liefert der Titel auf der PS5 solide 60 Bilder pro Sekunde bei dynamischer 4K-Auflösung. Wer den Zombie-Slasher bisher ignoriert hat, bekommt hier das vollständige Paket inklusive Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Mit „Big Walk“ wandert ein Fokus-Titel für Sprachchat-Liebhaber direkt in den Dienst. Der Koop-Titel setzt auf Rätselmechaniken, bei denen die Kommunikation zwischen den Spielern zentral ist, inklusive technischer Einschränkungen, die das Absprechen künstlich erschweren.

Komplettiert wird das Paket durch „Signalis“. Das Indie-Projekt nutzt eine feste Kameraperspektive, begrenztes Inventarmanagement und Pixel-Optik, was stark an frühe PS1-Klassiker wie Resident Evil oder Silent Hill erinnert. Auf der PlayStation 5 läuft der Titel via Abwärtskompatibilität der PS4-Fassung ohne technische Abstriche.

Bonus-Inhalte für Marvel-Kampfspiel

Ergänzend zum Spiele-Trio schaltet Sony ab dem 6. August ein kosmetisches Paket für „MARVEL Tōkon: Fighting Souls“ frei. Dieses Paket enthält fünf Profil-Avatare sowie 20 Siegesposen für den Ergebnisbildschirm im Spiel. Die Inhalte müssen manuell über den PlayStation Store beansprucht werden und erfordern den Besitz des Hauptspiels auf der PS5.

Der August liefert eine pragmatische Mischung ohne technische Ausfälle. „Dying Light 2“ zieht mit ausgereifter Technik auf aktuellen Konsolen den Gesamtwert des Monats nach oben, während „Signalis“ spielerische Substanz für Freunde klassischen Gameplay-Designs bietet. Ein grundsolides Line-up für aktive Abonnenten.