PS Plus Extra & Premium: Horizon Remastered und Frank Stone jetzt verfügbar

Sony hat die neuen Titel für PlayStation Plus Extra und Premium im April freigeschaltet, angeführt von „The Casting of Frank Stone“ und „Horizon Zero Dawn Remastered“.

Ab sofort haben Abonnenten Zugriff auf acht Neuzugänge. Während PS5-Nutzer die technisch überarbeitete Fassung von Horizon erhalten, steht für die PS4 weiterhin die Complete Edition bereit. Mit Wild Arms 4 liefert Sony zudem einen JRPG-Klassiker inklusive moderner Komfortfeatures wie Rückspulfunktion und Up-Rendering für Premium-Mitglieder.

Vorsicht bei Abgängen: Im Mai verlassen unter anderem Control Ultimate Edition und Sand Land den Dienst.