PlayStation Plus März 2026: Zeitfresser statt Grafik-Wunder jetzt live

Ab sofort bei PS Plus: Monster Hunter Rise & ESO Gold Road. Mark analysiert Gameplay-Nutzen und technische Abstriche der neuen Gratis-Spiele.

Sony hat die Schleusen geöffnet: Monster Hunter Rise, ESO: Gold Road, PGA Tour 2K25 und Slime Rancher 2 sind ab sofort im PlayStation Plus Abo-Katalog März 2026 verfügbar. Wer auf technisches Next-Gen-Feuerwerk hofft, wird diesen Monat enttäuscht.

Monster Hunter Rise bleibt ein Switch-Port mit flachen Texturen. The Elder Scrolls Online: Gold Road bietet massiv Content für MMO-Einsteiger. Veteranen gucken bei den fehlenden Service-Pässen jedoch in die Röhre. PGA Tour 2K25 liefert gewohnt präzise Stick-Physik für Golf-Nerds, und Slime Rancher 2 ist der bunte Pausenfüller ohne Performance-Sorgen.

Der Discord-Nitro-Bonus ist ein nettes Extra für die Voice-Chat-Fraktion. Sony setzt im März auf sichere Marken statt auf riskante Blockbuster. Viel zu tun, wenig zu staunen. Fazit: Solider Grind für hunderte Stunden. Technisch eher Hausmannskost.

