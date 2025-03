PlayStation Portal Cloud-Streaming – Jede Menge Klassiker neu im Katalog

Das PlayStation Portal Cloud-Streaming wächst weiter und wird zu einer wahren Schatzkammer für Retro-Gamer und Nostalgiker. PlayStation-Nutzer können ihre Lieblingsspiele nun auf einem Handheld-Gerät streamen – ganz ohne die PS5 einzuschalten. Sony hat dieser Sammlung kürzlich 33 neue Titel hinzugefügt und dabei besonders in die goldenen Zeiten der PS1 zurückgeblickt. Mit der neuesten Erweiterung ist die Cloud-Streaming-Bibliothek auf über 250 Spiele angewachsen. Ein Paradies für jeden, der sich an die alten Klassiker erinnert oder sie erstmals erleben möchte.

PlayStation Klassiker auf PlayStation Portal

Unter den Neuheiten finden sich echte Perlen der PS1-Ära, die für viele Gamer längst zu Legenden geworden sind. Spiele wie Twisted Metal, Syphon Filter und The Legend of Dragoon werden nun über die Cloud gestreamt. Wer schon immer das Chaos von Twisted Metal oder die packende Spionagegeschichte von Syphon Filter erleben wollte, braucht nun nur noch das PS Portal, um in diese Welten einzutauchen – kein PlayStation 5-Start erforderlich. Für viele ist das wie eine Zeitreise zurück in die Kindheit, die Erinnerungen an zahllose Stunden vor dem Bildschirm weckt.

Die vollständige Liste der 33 neuen Spiele ist ein wahres Fest für alle PlayStation-Fans. Besonders auffällig ist die Vielzahl von Spielen der Ape Escape-Reihe, die neben den Kultspielen auch ein wenig Humor und Action auf das Portal bringen. Ebenfalls an Bord sind Klassiker wie Hot Shots Golf, Pinball Heroes und das preisgekrönte Wild Arms. So wird klar: Sony weiß, wie man eine Sammlung zusammenstellt, die sowohl neue Spieler als auch langjährige Fans begeistert.

Was viele nicht wissen, ist, dass das PlayStation Portal mit seiner Cloud-Streaming-Bibliothek eine der einfachsten und bequemsten Möglichkeiten bietet, diese Klassiker zu spielen. Es reicht ein Abonnement von PlayStation Plus Premium, und schon können Nutzer fast die gesamte Sammlung direkt streamen. Keine Konsole, keine CDs, keine zusätzlichen Downloads. Einfach auf das Handheld-Gerät, einloggen und spielen.

Cloud-Streaming auf dem Vormarsch

Im Vergleich zur PS5, deren Cloud-Streaming-Bibliothek über 1800 Titel umfasst, scheint die Auswahl beim PS Portal noch überschaubar – aber das wird sich sicher bald ändern. Erst vor wenigen Tagen wurden knapp 400 weitere Spiele hinzugefügt. Schließlich hat Sony schon in der Vergangenheit gezeigt, wie gut sie ihre Plattformen und Bibliotheken ausbauen können.

Für Retro-Fans, die den Charme alter PS1-Spiele lieben, ist die Erweiterung der Cloud-Streaming-Bibliothek der PS Portal ein echtes Highlight. Sony hat hier ein wunderbares Angebot geschnürt, das auf nostalgische Gefühle setzt, aber auch neue Spieler an die Hand nimmt. Wer also eine PS5 nicht immer anwerfen möchte, aber dennoch in die Klassiker der Vergangenheit eintauchen will, ist mit PlayStation Portal bestens beraten.