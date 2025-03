PS Store Mega-März Sale 2025: Tausende Rabatte auf Top-Spiele

Wie immer gilt: Wer sich seine Lieblingsspiele zum Schnäppchenpreis sichern will, sollte direkt zuschlagen. Der „Mega March“-Sale endet am 26. März – danach sind viele der Rabatte Geschichte!

Der Frühling beginnt für Gamer mit einem wahren Feuerwerk an Angeboten! Sony hat offiziell den „Mega March“-Sale 2025 im PlayStation Store angekündigt , der vom 12. März bis zum 26. März läuft. In diesem Zeitraum gibt es massive Rabatte auf tausende PS5-, PS4- und PSVR-Spiele sowie auf DLCs. Wer seine Spielebibliothek aufstocken will, sollte diese Gelegenheit nicht verpassen.

