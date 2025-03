PS VR2 bekommt endlich einen Sinn – POSTAL 2 VR wurde angekündigt

Hier ist der Ankündigungstrailer – schaut ihn euch an, bevor ihr eure Moral überdenkt. Und am besten besorgt ihr euch schon mal ein PS VR2-Headset, denn jetzt macht es endlich Sinn! Praktischerweise wurde das Headset gerade erst im Preis reduziert .

Aber keine Sorge! Dank VR seid ihr diesmal nicht nur Zuschauer dieser Absurdität, sondern könnt euch mitten ins Chaos stürzen. Sprengen, pissen und zersägen – jetzt in immersive 360°-Ansicht. Und ja, das ist genau so krank, wie es klingt.

In „ POSTAL 2: VR “ schnappt ihr euch die Rolle des „The POSTAL Dude“, eines gepeinigten Durchschnittsmenschen, der eigentlich nur sein Leben auf die Reihe bekommen will. Blöd nur, dass in Paradise City die simpelsten Alltagsaufgaben wie Milch kaufen oder ein Buch aus der Bibliothek zurückbringen grundsätzlich in einem Blutbad enden.

